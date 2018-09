Messi no fue finalista en ‘The Best’ y esto pasará con su asistencia

FOX Sports Digital

Lionel Messi ha dicho sí y su presencia está asegurada.

¿De qué hablamos? La estrella del Barcelona, por primera vez en varios años, no fue finalista del premio al ‘Mejor Futbolista del Mundo’ que otorga FIFA, pero eso no impedirá que el argentino no asista a la gala, que se llevará a cabo el próximo lunes, día en que se entregará ‘The Best’ a uno de los tres finalistas: Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah y Luka Modric.

Messi tal vez no se lleve la mención de mejor futbolista, pero sí estuvo contemplado en el once ideal del año. Por esta razón, como anunció el diario Marca en su página de internet, ha hecho que el seleccionado argentina no falte a la gran noche, como ha hecho todos los años anteriores.

También otro premio que recibirá el argentino, en unas semanas más, es la Bota de Oro, que lo acredita como el mejor anotador de Europa.

Fuente: https://www.foxsports.com.ar