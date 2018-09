Milton Paniagua, el primer “youtuber” registrado por el Segip

Documentos de Google sobre la monetización de su página web y una declaración de su ocupación, fueron suficientes para que Milton Paniagua figure como “youtuber” en su carnet de identidad, emtido esta mañana en La Paz.

El C.I. de Milton vence mañana y hoy tomó la decisión de renovar su documento actualizando su información. Le tomó casi 45 minutos hacer el cambio, ante la mirada de sorpresa de la persona que lo atendió en una oficina del Servicio General de Identificación Personal (Segip), cercana a la plaza Murillo.

El director de Segip, Marco Cuba, cuenta que Milton insistió, ante el operador y el supervisor de la oficina en La Paz, que la actividad con la que genera recursos económicos es mediante los pagos por publicidad en Internet, pese a que no existía en la lista de ocupaciones una palabra como “youtuber”.

“Entonces, el operador y el supervisor de esa oficina han accedido a llenar esa ocupación en su cedula de identidad”, relata Cuba y afirma que es el primer caso en el país del cual él tiene conocimiento.

Milton genera ingresos por la publicidad de Google en su sitio web, miltonpaniagua.com, en la que tiene contenido relacionado a política y noticias nacionales.

Según relata, el último pago que le hicieron fue de 500 dólares y que en alguna ocasión llegaron a generar más de mil dólares. Dinero con el que mantiene a su familia.

Además, cuenta con una página de Facebook donde comparte el material del sitio web y hace transmisiones en vivo, de hecho hoy hará una contando su experiencia en el Segip, ya que varios jóvenes le escribieron para conocer cómo hizo el trámite.

¿Por qué “youtuber”?

Paniagua cuenta en un principio quería colocar una denominación relacionada a Facebook, pero que los funcionarios no estuvieron de acuerdo con la palabra “facebookero”, entonces, le preguntaron si tenía un canal de YouTube, a lo que respondió afirmativamente, aunque sólo tiene cuatro vídeos.

Los funcionarios decidieron entonces crear la categoría “youtuber”, aparentemente un término más habitual y fácil que el de “facebookero”, en el sistema del Servicio de Identificación.

¿Cuál es la lógica?

“Estamos hablando de ocupación y no profesión. Para demostrar ocupación no tienes que presentar ningún papel porque hay millones de ocupaciones en el mundo. Hay personas que viven de ser payasos y su actividad principal la dedican a la diversión. Entonces, ellos no necesitan demostrar que son payasos, si gustan en que ocupación diga “payaso”, “albañil” “constructor” lo pueden hacer”, explica Cuba.

El directo del Segip aclara que “la ocupación es un tema declarativo” a diferencia, de la profesión en la que se debe presentar documentos que respalden el nivel académico.

Cuba finaliza explicando que “el tema de la ocupación/profesión no hace a la identidad”.

“La identidad de las personas se basa en los datos biográficos y biométricos, de las identidades de las personas, no en su ocupación ni tampoco en el estado civil”, explica Paniagua.