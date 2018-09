Ministra Alanoca a la oposición: No se metan con los artistas (¿del MAS?)

La ministra de Culturas, Wilma Alanoca, defendió el derecho de los Kjarkas a expresar sus opiniones políticas, tras el reciente alegato de Gonzalo Hermosa, ayer en Cochabamba, en que reiteró su apoyo a Evo Morales y pidió a los bolivianos que no voten por los candidatos de la oposición. Una posición que mereció la crítica de opositores y de representantes de plataformas ciudadanas que abogan por el respeto a los resultados del 21F. (eju.tv)

Defiende a los Kjarkas.

Ministra Alanoca este viernes. Foto: ERBOL.

La Paz / Erbol.- La ministra de Culturas, Wilma Alanoca, defendió el derecho de los Kjarkas a expresar sus opiniones políticas, y dijo que la posición no tiene que meterse con los artistas, puesto que son sensibles.

“Con los artistas no tienen que meterse los de la oposición. Los artistas son gente muy sensible que exterioriza sus sentimientos, su forma de pensar”, manifestó.

Opositores criticaron a los Kjarkas por pedir el voto a favor de Evo Morales. Les dijeron que para hacer política deberían quitarse el traje de artistas.

Alanoca instó a no mezclar a la actividad cultural con la partidaria. Manifestó que los opositores deberían buscar debate con otros políticos y no meterse con artistas.

La Ministra sostuvo que los artistas, como las plataformas u otros ciudadanos, tienen el derecho de expresar su forma de pensar. Agregó que los Kjarkas no estaban en actividad partidaria.

Notas relacionadas: Gonzalo Hermosa de “Los Kjarkas” vuelve a ponerse la camiseta del MAS (Video)

Los Kjarkas: Evo es regalo de Dios y quienes lo critican son holgazanes (Video)

Costa apostó que Gonzalo Hermosa quiere ser Gobernador de Cochabamba y por eso pidió que en la próxima campaña electoral exigir “que los y las mejores sean puestas en las listas, y no los más llunkus y lamesuelas”.

Ministra Wilma Alanoca. Foto: Ahora Digital.

La ministra de Culturas, Wilma Alanoca, pidió este viernes a los políticos de oposición no meterse con los artistas porque se trata de gente “muy sensible” que exterioriza sus sentimientos.

Dijo que la oposición descalifica a todo el que expresa su apoyo al llamado proceso de cambio, en referencia directa al grupo Los Kjarkas, que en las últimas horas recibió una ola de críticas luego de que su principal representante, Gonzalo Hermosa, llamó a votar por el presidente Evo Morales en las próximas elecciones generales.

“La posición que mantengo particularmente es que con los artistas no tienen que meterse los de la oposición, los artistas son gente muy sensible, son gente que exterioriza sus sentimientos, su forma de pensar, yo creo que en ese lineamiento simplemente tenemos que fortalecer las actividades artísticas, manifestaciones culturales y no mezclando con actividad partidaria”, expresó la autoridad.

Legisladores de la oposición realizaron duras críticas a los integrantes del grupo Los Kjarkas, y especialmente a Gonzalo Hermosa, a quienes pidieron “que se quiten el poncho y se pongan el uniforme masista y se dediquen a la política” y que se “pongan un poncho azul y dejen de tomarnos el pelo y se dediquen al carnaval electoral”.

La diputada Jimena Costa apostó que Gonzalo Hermosa aspira a ser candidato a la Gobernación de Cochabamba y superar al Cholango, exintegrante de los Kjarkas y exalcalde de esa ciudad, y por eso “alaba a Evo Morales (…) y está de amarrahuatos, de chupatetillas para mostrarse y aparecer en la lista de candidatos del MAS”.

En ese sentido, dijo que lo que hay que exigir al oficialismo y a la oposición en la próxima campaña electoral es “que los y las mejores sean puestas en las listas, y no los más llunkus y lamesuelas”.

Para la ministra de Culturas se trata de una estrategia de la oposición que busca “descalificar a todo aquel que se pronuncia a favor del proceso de cambio”.