Ministro califica de normal las restricciones a “bochincheros” en la plaza 24 de septiembre

Los Cívicos de Santa Cruz pidieron la destitución de Romero por impedir la entrada a la plaza 24 de Septiembre donde se celebraba el desfile por la efemeríde departamental.

Ministro de Gobierno, Carlos Romero. Foto: ANF

La Paz, 26 septiembre (ANF).- El ministro de Gobierno, Carlos Romero, calificó de normal las restricciones de la Policía a un “grupo de bochincheros” en la plaza 24 de septiembre, este pasado lunes.

“Si hay un grupo de bochincheros que han sido objeto de alguna restricción eso es absolutamente normal y prueba de ello es que el accionar de la Policía era correcto”, afirmó la autoridad del Ministerio.

Restó importancia a las protestas del Comité Cívico pro Santa Cruz y de plataformas que observaron y cuestionaron el estricto control de la Policía en la plaza cruceña cuando se protagonizaba el desfile cívico.

Indignados los Cívicos pidieron la destitución de Romero por estos hechos.

“Me parece de lo más inverosímil que en el Ministerio de Gobierno tenemos que hacer cosas muy importantes y un pequeño detalle doméstico que involucra a cuatro políticos locales que se hacen llamar plataformas, hoy, un Comité Cívico que no se quién lo eligió y a quien representa”, critiquen el plan de operaciones de la entidad verde olivo, sostuvo.

El senador opositor Óscar Ortíz presentó este martes una petición de informe dirigido al Ministerio de Gobierno, para que responda quién autorizó la prohibición para que los ciudadanos participen de los actos de homenaje por la efeméride departamental.

Romero dijo que se pretende politizar el hecho. “Qué pasaría si no se asumen o no se adoptan medidas de seguridad, que eso se quiera politizar o no, yo, la verdad, tengo cosas más importantes que hacer, para mí es un tema doméstico.