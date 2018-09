Ministro revela que en Chapare erradican coca excedentaria y “enseguida” vuelven a cultivar

César Cocarico dijo que cada año crecen los cultivos excedentarios, mientras se erradica los productores vuelven a cultivar de manera casi inmediata.

El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico. Foto: ANF

La Paz, 5 de septiembre (ANF).- El ministro de Desarrollo Rural y Tierras César Cocarico reveló que en el Trópico de Cochabamba cada año se incrementa la producción de cultivos de coca ilegal, mientras de forma paralela se cumplen las tareas de erradicación continúan los cultivos de la hoja.

“Cada año se incrementa (los cultivos), cada año crece, nosotros erradicamos (coca excedentaria) y enseguida vuelven a plantar. La humedad hace que la coca crezca en seis meses y ya se pueda cosechar en seis meses, no es largo (el tiempo) de crecimiento de la coca”, explicó Cocarico.

La autoridad se refirió al tema cuando fue consultado que en el Trópico de Cochabamba se ha incrementado en 17% los cultivos de coca, lo que representa de 7.200 hectáreas en 2016 a 8.400 hectáreas en 2017, equivalente a 1.200 hectáreas, según el informe de monitoreo de la UNODC.

En las provincias de Tiraque, carrasco y Chapare los cultivos de coca se incrementaron en 34%, 15% y 14%, respectivamente. Cocarico sobre la erradicación en Cochabamba dijo que “No hay mucha bulla porque con los dirigentes trabajamos en común acuerdo, hay consensos”, explicó.

Respecto a la erradicación en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure dijo que se están cumpliendo tareas de erradicación. Según la ONUDC, en el Polígono 7 en la gestión 2016 existían 1.233 hectáreas y a 2017 bajó a 1.109 hectáreas.

En relación al conflicto en los Yungas por la erradicación de cultivos de coca excedentaria, el ministro Cocarico manifestó que los productores no tienen una agenda sobre la cual se puede iniciar el diálogo.

Acotó que no es atendible sus pedidos de retirar a la Fuerza de Tarea Conjunta de La Asunta o la anular la Ley General de la Coca “para nosotros son puntos que no se pueden discutir” y que los pedidos no tienen cabida.

Precisó que se tiene que respetar las áreas de cultivo legal. “No se puede permitir expansión de cultivos, porque en Irupana, Coroico, Coripata, Chulumani y Yanacachi , en cinco municipio se produce 7.200 has solo en La Asunta se produce 6.600 has”, lo que no puede continuar.

/NVG/

Fuente: ANF