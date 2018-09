Mira lo que dijo Juan Manuel Llop tras despedirse de Oriente Petrolero

El director técnico del equipo refinero se quedó con las ganas de ver qué pasaba más adelante en el torneo. Dejó sexto a los albiverdes con 17 unidades.

Se va tranquilo. El director técnico argentino Juan Manuel Llop aseguró que, como siempre, sacará lo positivo y lo negativo de su corta estadía en Oriente Petrolero (tres meses y algunos días). Fuentes confirmaron a DIEZ que renunció la noche del jueves; sin embargo, en conferencia de prensa, el DT dijo que fue un acuerdo mutuo. “Me voy con un poco de vacío porque es la primera vez que me desvinculo de una institución en tan poco tiempo”, dijo la mañana de este viernes.

Te dejamos sus mejores frases:

Su estadía en Oriente. La hemos pasado bien aunque fue un corto tiempo (el que estuvo vinculado a club refinero). Tenemos una excelente relación (con la dirigencia), con Yimy Montaño (secretario general), con ‘Keko’ (presidente de la institución). La decisión la asumimos para descomprimir un poco la situación, ya que las miradas se centran en otras cosas. El equipo empieza a mejorar, no creo que sea malo lo que están haciendo, pero tal vez este club necesita un poco más.

La actualidad. En estos momentos, la cuestión deportiva está en una buena campaña

Tiempo récord. Me voy con un poco de vacío porque es la primera vez que me desvinculo de una institución en tan poco tiempo (tres meses y algunos días), pero sucede, a veces las cosas no son para vos como el partido de ayer, que era para ganarlo (perdieron por 1-0 frente a Real Potosí. Se dio un penal (que Zeballos lo falló), jugadas muy claras y terminas perdiendo.

¿Renunció o lo despidieron? Hablamos en conjunto, estuvimos en conversaciones permanentemente. Mi salida es para descomprimir un poco el ambiente, quizá con mi alejamiento los aires sean diferentes.

El mal momento. La responsabilidad es de todos. Me voy tranquilo. De los trabajos que realizo saco cosas positivas y, obviamente, negativas.

¿El plantel da para más? La respuesta se las he dado a los dirigentes, saben lo que pienso con relación a la cuestión deportiva del equipo.

Irregularidad. En el partido con San José fue un primer tiempo malo (por eso se mostró fuera de sí). Lo que pasa es que después que jugamos contra Guabirá, que fue extraordinario, contra Destroyers fue lo mismo. No es que yo actué diferente. Ayer pudimos ganar porque fuimos eficaces, pero no aprovechamos el momento para conseguirlo y las oscilaciones (variaciones) hacen que suceda esto. No es que hubiéramos mantenido una regularidad. Primero teníamos 10/15, después 7/15 y luego perdimos dos partidos, posteriormente nos fue bien y otra vez volvimos a caer.

El clásico no marcó un antes y un después. No porque tuvimos una respuesta inmediata (perdieron ante Blooming (0-3)), pues contra Destroyers jugamos bien, ganamos y nos daba para marcar más goles. Con Wilstermann estuvimos bien, pero nos empataron sobre el final. Ganamos dos partidos seguidos y ahora perdimos dos.

Llop-jugadores. La relación es muy buena. Una lástima (la separación) porque teníamos una expectativa diferente, pensábamos en lo que podía pasar de aquí en más. Con ese sinsabor me voy (de ver si lograban alcanzar el título o no).

Arreglo económico. Cobraré hasta el día trabajado. Nos pusimos rápido de acuerdo. Tenemos una buena relación. Ya me despedí de los jugadores

