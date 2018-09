Morales predicó democracia en la ONU, en Bolivia le piden que la practique

En la ONU, muy cerca de Trump. Pronunció una alocución en defensa de Venezuela e Irán; tal como si fuese representante de esos países.

Morales predicó democracia, en Bolivia le piden que la practique

INTERVENCIÓN DE EVO MORALES, AYER, EN EL MARCO DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU, EN NUEVA YORK, CUANDO FUSTIGÓ DURAMENTE A ESTADOS UNIDOS EN PRESENCIA DE DONALD TRUMP.

La Paz / El Diario.– Después del discurso que pronunció ayer el mandatario de Bolivia, Evo Morales, en el Consejo de Seguridad de la ONU, presidida por su homólogo norteamericano Donald Trump, en el que afirmó que “a Estados Unidos no le interesa la democracia”, en nuestro país observaron la postura y le pidieron “practicar lo que predica en el exterior”, ya que en la práctica no respeta la democracia, el voto del soberano y vulnera la Constitución Política del Estado (CPE).

La intervención, además de llamar la atención a nivel internacional, tuvo muchas repercusiones en el ámbito político del país, mientras que el oficialismo glorificaba a Morales por su discurso contra Trump, sus opositores y analistas afirmaron “que en el exterior habló en defensa de la democracia y en Bolivia no respeta este sistema de Gobierno ni el voto del soberano (que no quiere que vuelva a repostularse a la Presidencia), tampoco acata los principios constitucionales, como la libertad de expresión”.

“Hay que practicar lo que se predica, porque cuando uno va a los foros internacionales, frontalmente a criticar y fustigar algunas políticas, sería bueno que practique también en su país la institucionalidad y el respeto a las normas internas. No se puede ir afuera a exigir respeto y no respetar en la casa, que es lo que demanda su pueblo”, dijo al respecto el analista Franklin Pareja.

El Presidente boliviano, que se encuentra en Estados Unidos desde hace tres días, arremetió con un duro discurso contra el ¨Gobierno de Estados Unidos, cuyo presidente dirigía la sesión del Consejo de Seguridad en Nueva York.

“Bolivia rechaza categóricamente las acciones unilaterales impuestas por el Gobierno de Estados Unidos en contra de Irán, asimismo, condena que Estados Unidos se haya retirado del plan de acción integral conjunto, utilizando excusas para continuar con sus política de injerencia e intervención”, expresó.

Pareja: Hay que practicar lo que se predica

Morales atacó a Trump y habló de democracia.

El discurso de Morales tuvo una serie de repercusiones en el país, desde los halagos del oficialismo hasta las ironías y sarcasmo de varios usuarios de las redes sociales.

SESIÓN DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU. ES LA PRIMERA VEZ QUE EVO MORALES ESTÁ TAN CERCA DE DONALD TRUMP, PRESIDENTE DE LA PRIMERA POTENCIA MUNDIAL.

El hecho sucedió ayer en Nueva York, sede de las Organización de Naciones Unidas (ONU) y del Consejo de Seguridad, del que Bolivia es miembro no permanente. El Presidente de Bolivia, que se encuentra en Estados Unidos desde hace tres días, arremetió con un duro discurso contra el gobierno de Estados Unidos.

CONSEJO DE SEGURIDAD

El Consejo de Seguridad, dependiente de la Organización de Naciones Unidas (ONU), tiene 15 miembros permanentes y uno de ellos es Estados Unidos, que en septiembre está a cargo de la presidencia de este bloque. En octubre, Bolivia asumirá la presidencia temporal.

En la sesión del Consejo de Seguridad participaron, además del mandatario estadounidense, el jefe de Estado francés, Emmanuel Macron, y la primer ministro del Reino Unido, Theresa May, entre otros.

Asimismo, expresó que el Gobierno estadounidense usa de excusa la democracia, la libertad y los derechos humanos, para intervenir a países o financiar a grupos con el objetivo de cambiar los gobiernos que no son afines a sus políticas e ideología.

“A Estados Unidos no le interesa la democracia, si así fuera no habría financiado golpes de Estado y apoyado dictaduras, no amenazaría con intervenir militarmente a gobiernos democráticamente electos, como la hace con Venezuela”, acotó.

Mientras Morales hacía uso de la palabra, el Presidente de Estados Unidos miraba fijamente al mandatario boliviano y cuando este terminó su ponencia, lo único que le dijo en inglés fue “gracias señor Presidente”.

RESPETO EN BOLIVIA

La intervención, además de llamar la atención a nivel internacional, tuvo muchas repercusiones en el país en el ámbito político, mientras el oficialismo glorificaba a Morales por su discurso contra Trump, sus contrarios y analistas afirmaron que Evo Morales en el exterior habló en defensa de la democracia, en Bolivia no respeta este sistema de Gobierno ni el voto del soberano, que no quiere que vuelva a repostularse a la presidencia (en las elecciones de 2019) ni los principios constitucionales como la libertad de expresión.

En ese marco, enfatizó que son precisamente esas posturas de irrespeto e incumplimiento a las normas internas que debilitan el discurso de Morales que, cuando asiste a foros internacionales, presenta discursos muy alejados de la realidad boliviana.

NO ES COHERENTE

“Este es uno de los aspectos que más debilita el discurso de nuestro Presidente, que cuando va a foros internacionales alguna vez tiene discursos en una línea coherente pero que no van en consonancia con lo que practica en nuestro país”, afirmó Pareja, a propósito de la intención de Morales de repostular a la Presidencia del país por tercera vez consecutiva y en franca vulneración a la Constitución y voluntad del soberano.

A pesar de ese discurso, que llamó la atención a nivel internacional, Bolivia, con su apoyo solitario a Venezuela, continúa aislada de la mayoría de los países del mundo.

Por su parte, la ministra de Comunicación, Gisela López, afirmó que el discurso de Morales causó bastante polémica y que el mismo fue resaltado por los principales medios de comunicación de Estados Unidos.

“Ha sido motivo de mucho comentario mediático aquí, en Estados Unidos. En realidad la mayoría de los medios, desde le New York Times, los medios más influyentes en Estado Unidos, están escribiendo acerca del discurso del presidente Evo”, declaro en radio Compañera.

ENTRE APLAUSOS E IRONÍAS

El discurso del Presidente boliviano tuvo serie de reacciones en las redes sociales, desde aplausos virtuales, diciendo que es el único presidente que “le dijo sus verdades a Trump”, hasta risas e ironías como por ejemplo: “Evo (Morales) tiene en la mira a Estados Unidos”, o que ahora “Donald Trump, no podrá conciliar el sueño y tendrá que recurrir a un tratamiento psicológico, después del discurso de Morales”, o que “ahora el imperio tiembla”.

El Diario / La Paz

