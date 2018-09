Morales y Mesa expresan optimismo a 12 días del fallo sobre la demanda marítima de Bolivia

Cuando restan 12 días para que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) haga conocer su fallo sobre la demanda marítima de Bolivia, el presidente Evo Morales y el expresidente y vocero de esta causa, Carlos Mesa, expresaron su optimismo por un resultado positivo para el país.

El Jefe de Estado lo hizo durante un discurso en Lagunillas, Santa Cruz, donde anunció tres proyectos de ampliación del campo gasífero de Incahuasi, mientras que Mesa utilizó su cuenta en Twitter para anunciar que Bolivia está camino a retornar al mar.

“El mar es nuestra casa, lo ha sido desde siempre, desde el momento en que tuvimos la primera presencia humana en lo que hoy es territorio boliviano. Estamos camino a volver a nuestra casa”, escribió.

El tuit que publicó el expresidente y vocero de la causa marítma, Carlos Mesa.

El Jefe de Estado destacó el sustento de la demanda boliviana y expresó su deseo de que a partir del fallo, que será leído a partir de las 09.00 (hora boliviana) del lunes 1 de octubre, se comience a escribir una nueva historia con Chile.

“Tengo tantas razones, hay tantas investigaciones, estudios de organizaciones internacionales, pero buscamos un diálogo, buscamos cómo acordar con Chile, mediante el diálogo, una negociación de buena fe y esperamos que a partir del primero de octubre sea la nueva historia, una historia de paz, una historia de entendimiento, una historia de integración sobre todo”, dijo.

Agregó que el deseo es solucionar con Chile los asuntos no resueltos mediante el diálogo “y que las nuevas generaciones no asuman y no sean culpables de los temas pendientes que tiene Bolivia y Chile”.

En esa línea, el canciller Diego Pary opinó a principios de semana que “todas las señales” sobre la demanda marítima contra Chile son favorables para el país.

“Todas las señales que hemos tenido, como por ejemplo la victoria sobre la competencia de la Corte Internacional en 2015, son muy importantes y muestran que la demanda está muy bien encaminada. También todo aquello que se ha venido planteando sobre el proceso es una buena señal de un trabajo serio, sensato y muy bien estructurado. Se percibe que las posibilidades que Bolivia tiene ante la Corte son altas”, sostuvo durante una entrevista a radio Panamericana. (19/09/2018)

La Razón Digital / La Paz