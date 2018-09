Murillo a Revilla: “No hay que culipandear, Luchito; o eres opositor o eres oficialista”

Otros líderes políticos como Mesa, Samuel Doria Medina y los Demócratas expresaron su solidaridad con Sol.bo, luego que el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia (TSE) le negó su personería jurídica de alcance nacional.

Luis Revilla y Arturo Murillo. Foto: producción ANF.

La Paz, 20 de septiembre (ANF).- El senador Arturo Murillo (UD) manifestó que el líder de Soberanía y Libertad y alcalde de La Paz, Luis Revilla, tuvo una conducta ambigua en su posición política, lo señaló como uno de los responsables de dañar el grupo de los expresidentes y líderes políticos por “culipandear” y hacer “empanadas” con el MAS.

“Por eso no hay que culipandear (acobardarse de algo que iba a hacer), Luchito. Por eso en la vida hay que ser claros, o eres opositor o eres oficialista, una de dos. Me da pena que (Sol.bo) no pueda participar en las elecciones, pero él (Luis Revilla) dañó el G-6”, sostuvo al referirse a la mesa democrática de los expresidentes y líderes políticos de oposición que hacen frente al gobierno de Evo Morales.

Su percepción se produce poco después que el Tribunal Supremo Electoral le negó la personería jurídica de ámbito nacional a la organización política de Revilla, lo que le impide participar de las elecciones primarias en enero y de los comicios generales de 2019.

Murillo dijo que es “una pena” que Sol.bo no haya logrado obtener su personería jurídica, pero cree que ese es el resultado, que a pesar de los “guiños” que tuvo Revilla con el partido gobernante, especialmente con el vicepresidente, Álvaro García Linera, de no decidirse políticamente.

“Eso es por hacer empanadas con Álvaro García Linera. Ahí está la factura, así te pagan y a sí te van a pagar si sigues culipandeando, ponte en el lado de la acera que la historia está demandando”, sostuvo el senador de Unidad Demócrata dirigiéndose al alcalde Luis Revilla.

Le recordó que abandonó en septiembre de 2017 el G-6, conformado por los expresidentes: Carlos Mesa, Jorge Quiroga; el exvicepresidente, Víctor Hugo Cárdenas; y los líderes políticos: Rubén Costas, Samuel Doria Medina, causando un “gran daño” a este espacio de defensa de la democracia.

Este grupo se instituyó para hacer frente al Gobierno, para denunciar y advertir violaciones a la Constitución Política del Estado, la democracia, el sistema judicial y en rechazo a la repostulación del presidente Evo Morales y del vicepresidente, García Linera.

Revilla abandonó este espacio, precisamente cuando se pronunció en contra de la acción abstracta de inconstitucionalidad presentada por el MAS ante el Tribunal Constitucional, con el objetivo de lograr la repostulación de los mandatarios, en noviembre esta instancia avaló el pedido del oficialismo.

“Dijo que jamás el Tribunal Constitucional Plurinacional iba a habilitar al MAS”, pero ahora estamos frente a la repostulación de ambos mandatarios, cuestionó Murillo al líder de Sol. Bo.

Otros líderes opositores expresaron su apoyo a Revilla. Carlos Mesa sostuvo que es una decisión incomprensible. “El TSE le niega personería a Sol.bo, un partido regional con trayectoria, organización y militancia. Una arbitrariedad incomprensible del TSE que no contribuye a la credibilidad de las primarias”.

El Movimiento Demócrata Social también expresó su solidaridad a Sol.bo, al lamentar que el TSE una vez más ha demostrado sus coincidencias con el MAS, pero cuando se trata de la oposición toma decisiones que solo les perjudica.

Repudió que el TSE les haya negado la posibilidad de participar en las elecciones nacionales de octubre de 2019, en el marco del ejercicio de uno de sus derechos fundamentales.

Unidad Nacional en un comunicado señaló que “participar en la política es un derecho fundamental que asiste a todos los bolivianos” e instó a todas las fuerzas políticas a unirse para “hacer frenar el cáncer de la dictadura y construir entre todos el camino de la democracia”.