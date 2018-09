Hace un tiempo se hablaba que los usuarios de Netflix en Android eran ciudadanos de segunda. Lo más mediático últimamente ha sido que terminales tan populares como el Pocophone F1 o el Xiaomi Mi A2 no reproducen Netflix en HD, pero eso no es problema de la compañía de Reed Hastings, sino de que el fabricante de los terminales, en este caso Xiaomi, no ha pasado la certificación necesaria para contar con la biblioteca de DRM Widevine L1.

Ese problema puede ser el que afecte a más terminales en el mercado, teniendo en cuenta que, en la gama media que hemos analizado recientemente, entre los que destacan el P20 Lite, el Mi A2, el Redmi Note 5 o el Moto G6 Plus, sólo el último cuenta con Widevine L1, y por cierto, también es el único de todos ellos que a día de hoy soporta el códec LDAC de Bluetooth.

Por mucho que haga Netflix, terminales como el Mi A2 nunca reproducirán contenido en HD.

Sin embargo, volviendo el tema, a lo que sí depende de Netflix, sus usuarios en Android eran ciudadanos de segunda porque, incluso contando con terminales de gama alta como el Pixel 2 XL, el Galaxy S9 o el P20, teniendo la certificación y apareciendo en la web oficial de Netflix para HD, la aplicación no aprovechaba su pantalla para mostrar, al menos, contenido en Full HD, que debería ser la base de los contenidos hoy en día.

Netflix ya reproduce contenido a 1080p en terminales donde hace dos meses no pasaba de 960 x 540, como el Huawei P20 Pro

Volviendo a probar hace unos días la aplicación, pude comprobar, con sorpresa, que Netflix (versión 6.11.0 build 29552) ya reproduce en Full HD 1080p en terminales en los que antes reproducía contenido HD 720p. De hecho, en el Huawei P20 Pro, donde antes no llegaba ni a HD, ahora reproduce 1080p sin problemas. Lo mismo ocurre con el Honor Play, que ni siquiera aparece en la lista. Es posible que no todos los terminales alcancen 1080p, pues es un asunto interno de Netflix.

