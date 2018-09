Neymar contra el arbitraje (otra vez): “Una falta de respeto” que le saquen amarilla

FOX Sports Digital

Brasil aplastó sin problema a El Salvador, un cinco a cero de fiesta en Estados Unidos; sin embargo, Neymar se fue con amargura y dejando un ‘palito’ al arbitraje.

¿Razón? El silbante amonestó a ‘Ney’ por fingir un penal durante el primer tiempo, acción que reprobó la también estrella del PSG de la Ligue 1.

“Es una falta de respeto; no sólo conmigo sino hacia todos mis compañeros. Jugar con amarilla es complicado. Si él no quiere pitar penalti, bien, pero la amarilla no era necesaria”.

Neymar, durante Rusia 2018, se llevó los reflectores por su futbol y una jugada en la que exageró un contacto con el mexicano Miguel Layún, durante los octavos de final.

“Yo no sé qué tengo que hacer para convivir con ese tipo de cosas”.

Fuente: https://www.foxsports.com.ar