Carlos Pablo Klinsky

Es sabido que el poder marea y corrompe, pero la historia también nos ha demostrado que ni el poder ni la impunidad son eternos.

Bolivia enfrenta momentos históricos de mucha complejidad, donde la paz y la vida en democracia están en manos o dependen de las decisiones de algunas autoridades.

En los más de 12 años del masismo en el poder, hemos constatado como mal usaron a la institucionalidad del Estado. Los anteriores y actuales miembros del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo de Justicia, de la Fuerzas Armadas y la Policía, de la Fiscalía, así como de la Procuraduría del Estado y otras instituciones públicas, cuyos nombres están registrados, van a ser juzgados y sancionados cuando se reponga el pleno estado de derecho en el país, pues todos han cometido actos violatorios de la CPE y las leyes, más allá de las violaciones a los derechos humanos.

Desde luego, de esto no se salvarán Evo, Álvaro, sus ministros y los dirigentes de sus movimientos sociales, todos aquellos involucrados en corrupción, delitos y muertes.

Hoy, Bolivia está en manos de los actuales miembros del Tribunal Supremo Electoral. Ellos tienen la responsabilidad histórica de garantizar la vigencia de la democracia, la libertad y la paz en nuestro país. En sus manos está dar curso o no a un engaño, a una falacia jurídica, como es la repostulación de Evo Morales y Álvaro García.

Recuerden que tienen todos los elementos y argumentos constitucionales y legales para no aceptar dicha repostulación, pero recuerden también que el poder y la impunidad no son eternos, y no les quede la más mínima duda que sus actos serán juzgados si éstos violan la CPE y la voluntad del pueblo.

Fuente: estotambiensucede.com