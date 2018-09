No es exagerado decir que se necesita estirar los músculos

Cuando, en sus veinte, hacía largas distancias, él estiraba durante unos 10 minutos antes y después de sus carreras. Pero siempre se sentía apurado. Sin embargo, desde que alcanzó sus cincuenta, ha estado realizando estiramientos al final de la tarde o al anochecer. “Después de unos minutos, me siento con más energía y ya no estoy cansado”, dijo. “También realmente noto que me relajo mentalmente, especialmente si estoy estresado por algo. Además, ciertamente, soy más flexible que hace 20 años”.