‘No existe apoyo pero tenemos gran potencial’

Ciclismo. La joven cochabambina es uno de los valores nacionales que pretende ir al exterior para entrenar a nivel élite. El Gobierno la premió con 5 mil dólares.

Una familia en la que el ciclismo corre por sus venas. Las hermanas Sharon (27), Rebeca (23), Micaela (18) y Abigail (16), todas del mismo apellido Sarabia Ricaldez, han seguido los pasos de su padre José Sarabia Veizaga, excompetidor de este deporte. Sin embargo, fue Abigail la menor de todas, quien obtuvo una medalla de oro dejando atrás a dos competidoras colombianas. La hazaña la alcanzó el pasado 11 de agosto en el Campeonato Panamericano Juvenil de Ciclismo que se desarrolló en Cochabamba. El Gobierno nacional reconoció este logro con un premio de $us 5.000, no obstante, dejando a un lado esta premiación, Abigail comenta que en Bolivia este deporte no tiene mucho apoyo.

P. ¿Cómo te sentís luego de haber obtenido la medalla de oro para Bolivia?

A.S.: Esta medalla es importante para mí y el país. Es un enorme evento internacional colaborado por la Unión Ciclista Internacional (UCI). Estoy contenta por la medalla y porque soy la primera dama en esta competición de obtener el oro. También (estoy) agradecida con Dios.

P. ¿Cómo fue tu preparación para esta competición?

A.S.: Me preparé casi 12 meses antes de la carrera, siempre entreno al máximo para participar de cualquier competición. Entreno de 4 a 5 horas en la mañana y en la noche 2 horas.

P. ¿Cómo ves al competidor boliviano en comparación con los otros países?

A.S.: Creo que tenemos muy buenos competidores y hemos demostrado en este campeonato que estamos en buen nivel.

Pero también somos muy diferentes, porque preguntamos a otros competidores como al equipo de ciclismo de México y nos dijeron que ellos concentraron dos meses antes de venir, lo hicieron en un centro de Alto Rendimiento donde los prepararon para estos juegos y el mundial. Nosotros lamentablemente no pudimos concentrarnos, fuimos directo a la competición.

P. ¿Cómo ves el apoyo de las autoridades hacia el ciclismo?

A.S.: La verdad que el apoyo en Bolivia es muy bajo porque el ciclismo no es un deporte que siempre ha resaltado, no siempre hubo muy buenos resultados, pero hay mucho potencial solo falta apoyo. Necesitamos carreras, competencias para medir nuestro trabajo porque a veces estamos tres o más de cuatro meses sin competencias.

La mayoría no recibe ayuda económica ni de la Gobernación, ni la Federación, ni las organizaciones encargadas, porque nosotros tenemos potencial para ser campeones internacionales.

P. ¿Cuál es tu proyección a nivel nacional?

A.S.: Mi propósito en Bolivia es ganar todas las competencias de ciclismo que se presenten y espero realizarlo en mi próxima competición que será en los Plurinacionales que se jugarán a nivel nacional el 5 de septiembre. También quisiera participar de torneos internacionales como los Juegos Olímpicos de la Juventud.

P. ¿Cuál es tu mayor sueño en el ciclismo?

A.S.: Quisiera participar de un torneo internacional y luego en un Mundial, por ejemplo, en México participan del Panamericano Élite y los que ganen ahí clasifican a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Estar ahí sería mi sueño.

P. ¿Qué dice tu padre luego de que seguiste sus pasos?

A.S.: Antes mi padre no nos apoyaba mucho porque tenía miedo por lo que somos mujeres y además que la inversión económica es grande, y nosotros no tenemos una buena economía. Él decía que no tenía para nuestras bicicletas, pero ahora mi papá vio que mi a hermana mayor le iba bien, nos compró bicicletas, nos apoya mucho más y nos exige en los entrenamientos para que tengamos buenos resultados.

P. ¿Cómo es la relación con tus hermanas?

A.S.: Nos llevamos muy bien, siempre nos apoyamos y somos un equipo, podemos hacer grandes cosas como esto. Nos apoyamos en cada competición, porque a veces la organización es mala y nosotras tenemos que asumir la responsabilidad de salir adelante. Es fundamental estar unidas.

P. ¿Qué harás con los $us 5.000?

A.S.: Los quiero invertir en una bicicleta que estuve averiguando, y su valor es de $us 3.500 eso me ayudará a seguir mejorando. Lo demás lo voy a ahorrar para los gastos que vengan.

1 Medalla de oro

Es la que obtuvo Abigail en ciclismo. Es la primera en Panamericanos para Bolivia.