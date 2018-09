“No se debería utilizar el Carnaval en la política”

EL DEBEREL DEBER

Cara lavada. Con una sonrisa que marca los simpáticos hoyuelos de su bello rostro. Con jeans y una blusa rosada, así apareció la reina del Carnaval 2019, Fátima Alejandra Jordán Bravo (26), para su primera entrevista con EL DEBER.

A nueve días de que se diera a conocer su nombre como figura central de la fiesta grande, la joven odontóloga de profesión continúa con sus actividades normales antes de darse una pausa de 10 meses en su trabajo y de su presentación oficial, este viernes 7 en la Manzana Uno (20:00).

Se confiesa carnavalera de corazón; ha saltado en agrupaciones. Dice que se negó a ser reina de comparsa el año pasado, porque se guardaba para este momento. Promete impulsar el Carnaval de calle junto con los Flojonazos. Habla de las críticas de ser una modelo no muy conocida, del Carnaval y de la política, y si debe o no recibir sueldo la reina.

¿De dónde salió tu nombre?

No se barajaba hasta 2017… Funcionó que le dijera a todo el mundo que quería ser reina, si no era en 2019, me había puesto de meta hasta 2021. Se lo decía a diseñadores, a la prensa y a Pablo Manzoni. Conocía a alguien que tenía algún contacto con el Carnaval y ya le comentaba mis aspiraciones.

Entonces no pensaste dos veces para aceptar la propuesta de los Flojonazos…

No, era mi meta y no había nada más que pensar. Cuando Pablito me dijo que ellos querían juntarse conmigo, yo dije: “¡Obvio! ¿Dónde firmo?”.

A todas las reinas las identifica algo, ¿qué palabra creés que te debería definir a vos?

Quiero que recuerden mi Carnaval como el más alegre y el más inclusivo, y como el año que volvió el Carnaval de calle.

¿Por qué creés que varias magníficas han salido electas reinas?

Me imagino porque nos mostramos más alegres en los shows. Pero creo que es simplemente casualidad.

De todas las reinas, ¿cuál te ha gustado más y por qué?

Todas tienen su ‘algo’ diferente. Cuando era niña me impactó Viviana Méndez (reina del Carnaval 2006). Me gustaba porque era una reina que tenía la boca roja y sonreía durante todo el corso. Creo que desde chica me llamaba la atención la sonrisa de las soberanas.

¿Qué les decís a las personas que te tildan como desconocida en las redes sociales?

¡Claro que lo soy! Hay mucha gente que no me conoce y les di – go que esto recién comienza. A la Fátima que conocerán como reina será la misma Fátima que encontrarán en la calle; no se tra – tará de una reina inalcanzable.

¿Pusiste como condición no abordar el tema del 21-F?

No.

¿Qué pensás de las candidatas que sí lo hacen?

Cada uno tiene sus razones y su punto de vista, y es decisión de ellas.

Si una plataforma te pide apoyar el 21-F, ¿qué harías?

Hay que apoyar la democracia y hay que pedir que se respete la Constitución Política del Estado. Siempre lo he hecho y he tratado como ciudadana estar presente en todo (las actividades).

¿Se debería pensar en Carnaval con una situación política tan complicada?

No debería ser complicado. El Carnaval no es político, eso es lo que la gente no entiende, el Carnaval es cultura. No se debería utilizar el Carnaval en la política porque por eso la gente precisamente se aleja de los festejos. La política es política y la cultura es cultura, no tiene nada que ver una cosa con la otra. De todas formas, siempre lo digo, ¿qué vamos a hacer los tres días de Carnaval? Encerrarse a mojarse en la casa fingiendo que estás apoyando el 21-F o salir a las calles y aprovechar para mostrar tu punto de vista. Me parece que no ayuda en nada que no haya el Carnaval.

¿Qué opinás de las candidatas a reina del Carnaval que piden un sueldo? ¿Se debe pagar o no?

El Carnaval es una de las expresiones culturales más grandes de Santa Cruz. Ser la soberana del Carnaval es un honor, no tiene sentido cobrar un sueldo. Estoy dejando mi trabajo por – que es mi decisión, quiero ser reina del Carnaval y no tengo que obligar a mi comparsa a que me pague un sueldo, porque hay millones de chicas que están soñando con el título.

¿Qué pensás de que la gente te compare con otras reinas? Por ejemplo, Anabel Angus y Ximena Zalzer… Anabel y Ximena no fueron iguales, ninguna reina lo es, pero las dos lo hicieron excelente. Todos somos diferentes, si me comparan con otras, no me afecta.

¿En qué te ayuda y en qué te perjudica ser reina?

Lo mejor será intentar hacer el Carnaval de la gente y quedar en la historia. Me perjudica en mi trabajo, porque tuve que pedir una licencia muy larga. Sin embargo, en la clínica me apoyaron, porque sabían que este era mi sueño.

Perfil

Fátima Alejandra Jordán Bravo nació el 21 de abril de 1992 en Santa Cruz de la Sierra. Hija de Erwin Jordán Bazán y de Rosario Bravo Hurtado. Tiene tres hermanas: Rosario (35), Nelly Karina (27) y Mariana (19). Estudió Odontología en la UCB. A sus 15 años debutó como magnífica. Fue candidata a Azafata EL DEBER en 2015 y es top magnífica desde 2017.

