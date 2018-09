Obras en El Sillar se frenan por conflictos de Sinohydro; la empresa china maltrata a trabajadores bolivianos

Las obras de construcción de la doble vía El Sillar se paralizaron ayer por conflictos laborales que la empresa China Sinohydro tiene con los trabajadores. Se trata de la segunda medida de presión desde que las obras se iniciaron. Los obreros exigen seguro de salud, elevación de salarios, un día de descanso a la semana, mejoras en la alimentación y vivienda.

El asesor legal de Recursos Humanos de la empresa Sinohydro, Alex Panozo, calificó el paro de ilegal e indicó que todos los obreros cuentan con seguro de salud y viven en campamentos.

“Están realizando pedidos que se encuentran muy al margen de la ley, han procedido un paro que la empresa considera absolutamente igual”, manifestó.

Según el secretario general de los trabajadores de Sinohydro, Francisco Tardío, la empresa China cuenta con 550 trabajadores, de los cuales sólo 150 tienen seguro de salud. A eso se suma que el campamento no tiene medicamentos para entregar a los obreros cuando se enferman.

Las oficinas de Sinohydro se encuentran en San Miguelito, en el kilómetro 100 de la carretera a Santa Cruz. En el lugar sólo hay campamentos y comedor para altos funcionarios. En tanto, este medio constató que unos 300 obreros duermen en un antiguo restaurante alquilado por la empresa extranjera a un kilómetro del lugar, no tienen comedor y la empresa les da 40 bolivianos por día para que se compren desayuno, almuerzo y cena.

En el lugar existen catres de dos pisos en los que 80 trabajadores deben dormir en un cuarto de 10 metros de largo por cuatro de ancho. Otros deben pernoctar de a dos en una cama de un plaza y media. Algunos incluso duermen en los mesones antiguos de lo que antes era una cocina, porque faltan colchones y catres.

Los ambientes son precarios y las ventanas carecen de malla para evitar el ingreso de insectos y animales.

“Llueve más adentro que afuera. Vea la caca de rata. En la noche nos la pasamos matando ratas y murciélagos, también constantemente se corta la luz”, dijo Tardío.

Ante las denuncias, Panozo sostuvo que “duermen en el campamento y algunos en sus casas. Lo hemos inaugurado (el campamento), ellos han ingresado y está equipado”.

Sobre los salarios, detalló que se les paga a los obreros de acuerdo a las categorías de su especialidad. “Nosotros no pagamos salarios inferiores al mínimo establecido y obviamente tenemos categorías: un ayudante general tiene un salario de 4.000 para arriba”, indicó Panozo.

Este medio intentó acceder a una versión de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), pero no se tuvo éxito. Ayer, la circulación vehicular en la zona tuvo que habilitarse todo el día pese a la restricción, porque se frenaron los trabajos de la empresa.

Sin embargo, se observó poca transitabilidad en la zona de restricción entre las 10:00 y 16:00. La ABC tampoco informó si para hoy se habilitará la circulación vehicular para toda la jornada si persiste el paro de trabajadores.

Hasta el cierre de edición (21:00), los trabajadores seguían en diálogo con la empresa y amenazaron con continuar con el paro si no existía un acuerdo.

La ampliación y estabilización de 28 kilómetros de El Sillar se realiza con un presupuesto de 426 millones de dólares. Las obras se iniciaron el 19 de junio y deben concluirse en marzo de 2021.

TRANSPORTISTAS SE QUEJAN POR PERJUICIOS TRAS CIERRE

El cierre de la carretera con horarios definidos para los trabajos de la doble vía el Sillar perjudica negocios y a los transportistas.

Los “surubíes”, que antes realizaban dos viajes al día, ahora realizan sólo uno en dos días; además, las ventas para restaurantes y tiendas han disminuido considerablemente.

“Hago servicio desde Ivirgarzama a Cochabamba. (Las obras) nos trancan, nos molesta, tardamos mucho, antes tardábamos cuatro horas y ahora tardamos seis”, dijo Wilfredo Rojas, un transportista del Sindicato Carrasco.

“En todo el recorrido falta señalización. Nos perjudican debemos al banco, en unos dos días damos una vuelta”, indicó, Diego Reyes, del Sindicato 7 Junio, que presta servicio de Villa Tunari a Cochabamba.

Para la construcción de la doble vía El Sillar la empresa Sinohydro cerró la ruta al oriente todos los días, excepto los domingos, a partir de las 10:00 hasta las 16:00.

VERSIONES

“Hay malos tratos de los chinos a los obreros. No nos podemos entender por el idioma. En la farmacia no hay ni un solo medicamento”. Francisco Tardío. Sindicato de Trabajadores.

“Están realizando pedidos que se encuentran muy al margen de la ley, han procedido un paro que la empresa considera absolutamente ilegal”. Álex Panozo. Empresa Sinohydro.

“Yo soy soldador y gano 2.000 bolivianos, pero tengo ocho años de experiencia en Bolivia y en el extranjero y gano el mínimo”. Obrero de Sinohydro.

“Trabajamos domingo, de noche, horas extra, no quieren que salgamos de vacaciones. Yo, que trabajo tanto, no he salido de vacaciones y sólo dos veces he visto a mi familia”. Obrero de Sinohydro.

Los Tiempos / Laura Manzaneda