Ofertaban alcohol y orgías en las ‘Semáforo Party’ de Cochabamba; investigan extorsión a menores

180 menores de edad con aliento alcohólico fueron arrestados por la Policía en Cochabamba durante la intervención a dos ‘Party Semáforo’, donde se vendían bebidas alcohólicas adulteradas, y se ofrecían “orgías” como gancho.

“Había responsables de hacer tomar (bebidas alcohólicas), motivación para que beban y organizadores de orgías entre adolescentes”, informó Juan Carlos Sánchez, jefe de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) de la Alcaldía de Cochabamba.

Las fiestas, realizadas la tarde del domingo en el Club Chorrillos y en una casa particular ubicados al norte de la ciudad, fueron promocionadas a través de redes sociales y WhatsApp. En Chorrillos, un adolescente de 17 años ofrecía manillas de colores a las muchachas.

“La de color rojo decía: comprometid@; la amarilla: indecis@; la verde: disponible, y la negra tenía la palabra: sexo, es decir que las adolescentes estaban dispuestas a tener relaciones sexuales con cualquiera”, informó el coronel Raúl Angulo, comandante departamental de la Policía

Al menos 300 adolescentes participaban de esa fiesta en el club, pero ante la intervención, decenas escaparon saltando los muros. El 90% de los arrestados, que fueron entregados a sus progenitores, tenía entre 14 y 16 años.

La fuerza pública encontró preservativos que eran entregados a los varones. No existían lugares destinados a las relaciones sexuales, “todo era en vista de todos, solo les pedían que no publiquen los actos”, dijo Sánchez.

A la fiesta —agregó el funcionario edil— fueron convocadas más mujeres que varones, “aparentemente con la intención de someterlas a vejámenes sexuales, para luego tomarles videos, ser víctimas de chantaje o trata y tráfico de personas”.

Se decomisaron bebidas adulteradas, mezclas de jarabe para la tos con diverso tipo de licores. También se secuestraron pipas para fumar marihuana y sustancias controladas.

La mayoría de los arrestados —98 mujeres y 82 varones— informó que sus padres no se encontraban en el país y que estaban a cargo de tíos, abuelos, etc. Sin embargo, al llevarlos a sus viviendas, en muchos casos se constató que no era cierto.

La psicóloga Zulma Galván explicó que “el fondo del problema es una familia en crisis, donde interesa más la acumulación de bienes”. Los padres, por trabajo, los dejan solos “y los encuentros entre pares hace que puedan experimentar retos cada vez más peligrosos, entre ellos las relaciones sexuales” que en el pasado eran “intimas”. “Los chicos están expuestos al vacío y tratan de tapar esto con alcohol, drogas y sexo”.

Cinco personas fueron aprehendidas: el organizador de la fiesta en Chorrillos, el que contrató el local, una mujer que controlaba el ingreso y el DJ. También arrestaron al muchacho de 17 años que ofertaba las manillas, informó el coronel Jhonny Corrales, director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).

Los primeros cuatro serán imputados por el delito de corrupción de menores, y no se descarta sindicarles de distribución de sustancias controladas. “Es importante que las instituciones asuman su rol de protección y que se castigue a estas personas”.

El jefe policial alertó a los padres de familia sobre las invitaciones realizadas por mujeres adolescentes, conocidas como “impulsadoras” (promotoras), que envían mensajes a través de redes sociales y WhatsApp.

Investigan extorsión a menores en fiestas “semáforo”