Oposición rechaza aplicación de la LOP y plantea movilizaciones, recursos legales y una gran alianza en Bolivia

La movilización en las calles, una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), lograr una “gran alianza de la oposición”, entre otras, son parte de las estrategias que pondrán en ejecución los partidos políticos, plataformas ciudadanas y demás sectores, que rechazan la aplicación de la Ley de Organizaciones Políticas (LOP) que desconoce el resultado del 21F y pretende legalizar la postulación de Evo Morales a través de primarias.

De acuerdo con representantes de tiendas opositoras y colectivos ciudadanos, la lucha se tiene que desarrollar en diferentes niveles para revertir la intención del MAS, una lucha en todos los escenarios posibles e incluso inimaginables.

“No pudieron frenar la defensa de lo que es el triunfo del 21F de 2016, recurrieron a un cooptado Tribunal Constitucional y lograr una resolución trucha, ahora a la Ley de Organizaciones Políticas buscan que el rechazo a una nueva repostulación se revierta, por lo tanto, el primer escalón en la lucha es la resistencia en las calles”, señaló la diputada del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Mayda Paz.

Pero la defensa del voto ciudadano se traducirá también en acciones legales para que declaren de “inconstitucionalidad” la LOP, toda vez que atenta en contra los derechos fundamentales de las personas.

“Estamos preparando una serie de demandas en contra de la ley. Ahora no lo daremos a conocer, será en su momento, pero éste es un segundo camino que seguiremos para que se respete la voluntad del pueblo”, arguyó el senador de Unidad Nacional (UN), Arturo Murillo.

El presidente Evo Morales afirmó ayer en Chapare que el Movimiento Al Socialismo (MAS) está en emergencia para la inscripción de militantes, con la finalidad de sumar votantes con miras a las Elecciones Primarias previstas para enero de 2019.

“Hermanos y hermanas, estamos en la campaña, estamos en emergencia en la reinscripción de militantes, legalmente registrados en la Corte (TSE). El que no esté registrado en la Corte en enero no puede votar quién va a ser candidato de nuestro instrumento político”, dijo Morales.

Hay nueve partidos políticos con personería: UCS, MNR, UN, MAS, Demócratas, PDC, FRI, FPV y PAN-BOL.

Las elecciones primarias están programadas para el último domingo de enero de 2019.

¿Qué hará la oposición para afrontar la Ley de Organizaciones Políticas?

Mayda Paz. Diputada PDC: Vamos a resistir desde las calles. La gente se está organizando, saldremos a luchar para defender el derecho de participar, la defensa de nuestro voto y de la Constitución, ésa debe ser la primera acción. Los partidos no están en este momento organizados están en desventaja, el MAS armó la ley para beneficiarse.

Gonzalo Barrientos. Diputado Demócratas: Vamos a salir a las calles, es nuestra primera medida de defensa de pedir respeto a la democracia y Constitución Política del Estado.

Lo que se está haciendo es algo catastrófico para la democracia, primero esta ley tiene el objetivo de violar el voto del pueblo y no tomar en cuenta los resultados del 21F.

Arturo Murillo. Senador UN: Nosotros vamos a proceder y estamos procediendo a la búsqueda de la resistencia de esta ley, consideramos que esta norma no debe correr, que esta ley hay que hacerla caer porque es una ley que le va a hacer mucho daño a la democracia boliviana. Nosotros estamos procediendo a la socialización.

Luis Eduardo SIles. Jefe nacional del Mnr: Esta organización cumplirá con las primarias siempre y cuando ni Evo Morales ni Álvaro García sean candidatos, porque no les corresponde constitucionalmente. Nosotros vamos a participar en tanto y en cuanto las únicas personas que no pueden participar son ellos. El principal objetivo es defender el 21F.

El MAS tiene todo definido: binomio, campaña. Entonces, ¿qué se hace?

Mayda Paz: No podemos permitir que se replique lo que sucede con los venezolanos, por eso debemos resistir que el oficialismo imponga estas normas hechas a la medida del partido gubernamental.

Gonzalo Barrientos: En su desesperación y abuso de poder están arremetiendo. En una primera instancia, se va a ir a las calles en una movilización de los colectivos ciudadanos, de las plataformas en defensa del 21F. Pero se ve que el MAS está convocando también y que busca la confrontación.

Arturo Murillo: Resistiremos esta norma para que no se aplique. Además de la movilización ciudadana, Unidad Nacional va a activar figuras legales para que se declare la inconstitucionalidad de la ley, porque la aplicación de la misma se limita la participación de las plataformas. UN está abocado primero a la defensa del 21F.

Luis Eduardo SIles: Hay que tratar este tema de la manera más sensata, sin echar agua al molino propio sino al común, que es lo que le interesa al pueblo. Hay que continuar con la lucha, vamos a poner todo de nuestra parte. La lucha no sólo es del MNR, debe ser de todos los partidos de oposición, plataformas y sociedad civil.

Ante las inminentes primarias, ¿su partido actualizó datos de militantes?

Mayda Paz: Se trata de una ley de partidos políticos que fue aprobada sin los partidos, es una ley a favor del MAS. Ahora los del MAS dicen acelerar el registro de militantes con miras a las inéditas primarias de enero. Cómo es posible que tengan el cinismo de decir “apresuren” cuando ellos empezaron con la medida en mayo.

Gonzalo Barrientos: Hemos entregado libros al TSE con por lo menos 204 mil firmas y nos han dicho que 20 mil estarían observadas, pero vamos a ver cuáles son los problemas presentados, entonces estamos con el tiempo prudente y exigido para participar en primarias, pero de esta no tiene que participar Evo Morales.

Arturo Murillo: No tenemos problema en ir a las primarias, pero eso no significa que avalemos lo que pretende el oficialismo, que vaya a repostularse Evo Morales. Ahora, no se trata de si están o no registrados los militantes, la actualización de libros, reitero se tiene que dejar sin efecto esta norma con movilizaciones.

Luis Eduardo SIles:Escucho que en algunas plataformas se pidió a los partidos políticos que no participen de las primarias. Yo les quiero decir muy claro que sería el error histórico más grave que se pudiera cometer y fue un error ya cometido en Venezuela hace como 10 años atrás. Deberían ser primarias abiertas.

¿Se buscarán alianzas para enfrentar al MAS?

Mayda Paz: Vamos a defender este voto ciudadano, más adelante se verá cómo se enfrenta en las primarias a Evo Morales si se imponen con el capricho. Pero estaremos enfrentados a un poder gubernamental con un árbitro trucho que incluso le da la receta para que nos ataque.

Gonzalo Barrientos: Veremos cómo avanza este proceso de movilización en rechazo a la norma, sin embargo, estamos dispuestos a enfrentar al MAS, tenemos la capacidad. Este partido viene recorriendo una ruta, está preparado. El MDS actuará en beneficio de un bien mayor, más adelante se verá, lo importante ahora son las calles.

Arturo Murillo: En esta emergencia es muy importante, para que los líderes políticos de oposición estén pendientes en la lucha y enfrentar a todo este aparato y unirse para defender la democracia. El ciudadano boliviano no tiene que descuidarse de este tema, ésta va a ser una batalla muy dura.

Luis Eduardo SIles: Se analizó la posibilidad de aglutinar un frente único para derrotar al Gobierno del MAS. Consideramos que la actual administración gubernamental, con sus desaciertos y visibles casos de corrupción, está llevando al país a una crisis profunda, que debe ser revertida.

Los Tiempos / Wilson Aguilar