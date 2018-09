Organizan importante Foro Económico

Santa Cruz, 5 de septiembre.– La Fundación Nueva Democracia y la Fundación Konrad Adenauer organizan nueva versión del Foro Económico: Visiones de desarrollo para Bolivia y Latinoamérica con el objetivo de profundizar el debate económico nacional y contribuir con propuestas y sugerencias para enriquecer las políticas públicas y económicas del país.

Este año el Foro reúne a destacados profesionales del área para debatir sobre el estado, los desafíos y la visión de desarrollo en materia económica, en esta ocasión el invitado internacional del Foro es: Jorge Rodríguez Grossi, Ex Ministro de Economía de Chile, lo acompañan los nacionales: Roberto Laserna, Economista e investigador de CERES, Luis Carlos Jemio, Ex Ministro de Hacienda de Bolivia, Edilberto Osinaga, Gerente General de la CAO. Mauricio Medinaceli, Ex Ministro de Hidrocarburos de Bolivia.

En la ocasión, los panelistas; Carla Paz (editora de economía de El Deber), Carlos Schlink (economista – gerente del Proyecto de Fomento Lechero FEDEPLE), y Waldo López (docente de economía de la UAGRM), provocarán el debate con comentarios y preguntas a los expositores. La cita es este jueves 06 de septiembre en el Salón Exhibición del Centro de Convenciones del Hotel Los Tajibos, de 9:00 a 12:00 horas, el ingreso es libre.

Fuente: Prensa Fundación Nueva Democracia