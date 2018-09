Óscar Ortiz: “No creemos que todos los opositores deban estar dentro”

Una vez conocidos los plazos rumbo a las elecciones generales, empieza la cuenta regresiva para la conformación de alianzas y para la inscripción de binomios con vistas a las primarias. En ese marco, Alianza Social Demócrata (ASD), más conocida como Demócratas, empezó las conversaciones con Carlos Mesa, Samuel Doria Medina y Luis Revilla, para la conformación de una alianza. Sin embargo, este partido que está presidido por el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, no contempla un bloque de todos los opositores. “El Gobernador mencionó tres nombres, no mencionó 20, no mencionó 50”, dice Óscar Ortiz, secretario general de Demócratas, en esta entrevista con Página Siete.

¿Cuál es la situación de la oposición actualmente?

Nosotros, desde que decidimos hacer Demócratas, que fue el 2010, hasta que lo lanzamos, el 2013, no hemos parado nunca en apostar a la estructuración de un proyecto político nacional, en los nueve departamentos, en 200 municipios que concentran la mayor parte de la población boliviana; y estamos muy cerca de lograrlo. Alrededor de 200 mil ciudadanos han firmado nuestros libros y nos hemos planteado dos cosas: formar 2.000 líderes y elaborar un programa de gobierno basado en diálogo ciudadano.

¿Eso quiere decir que ustedes han aceptado la Ley de Organizaciones Políticas y que van a ir a las primarias?

Eso quiere decir que nosotros nos venimos preparando para las elecciones del 2019 mucho antes de que se sepa de este cambio de las reglas del juego. Nuestro fin es participar en las elecciones y nos hemos preparado y vamos a seguir preparándonos para ello. Lamentablemente, el MAS tiene el poder de cambiar las reglas de juego porque tiene dos tercios en la Asamblea, porque controla el Tribunal Constitucional y lamentablemente el Tribunal Electoral nuevamente ha decepcionado al pueblo boliviano. Ahora lo que resta es ver qué va a decidir con relación al registro de la candidatura de Evo Morales y Álvaro García porque ese es el tema de fondo, no es la primaria en sí. No es que nosotros negamos que se introduzcan la primarias como un mecanismo de democratización interna de los partidos, lo que negamos y vamos a impugnar es cualquier registro de Evo Morales y Álvaro García como candidatos.

¿Entonces a ustedes la ley no los ha tomado por sorpresa?

Nosotros venimos trabajando para prepararnos para las elecciones nacionales desde hace tres años.

Pero no para la primaria

No, pero es que el tema de fondo son las elecciones nacionales, ahí es donde se va a definir. Cuando salió la propuesta del proyecto de ley del Tribunal Supremo Electoral, ya se denunció de que eso podía ser mal utilizado cuando se hablaba de que eran vinculantes los resultados para darle esta legalidad trucha a estas dos candidaturas que son inconstitucionales. Hoy estamos reclamando que si el Tribunal Supremo Electoral no rechaza esos dos registros va a perder toda legitimidad desde el inicio porque claramente se está contradiciendo a sí mismo.

¿Hacia dónde va el partido para formar su binomio? Se ha hablado de conversaciones con Mesa y Revilla.

Primero, vamos a estar en las elecciones del 2019, yo creo que eso marca ya una posición. Segundo, eso no debe generar el cuestionamiento de que uno deja de defender el 21F. El 21F hay que seguir defendiéndolo en dos instancias, en la internacional, donde vamos a presentar esta ley como prueba, para insistir de que se tiene que anticipar el tratamiento del tema de fondo en la Comisión Interamericana. Y, en el ámbito interno, la gran discusión es que el Tribunal Supremo Electoral debe rechazar esos registros. Entre tanto, el gobernador Rubén Costas, cuando terminamos la reunión con el Comité Ejecutivo Nacional del 28 de agosto, dijo que ya conversaron en el pasado y que van a seguir conversando en el futuro con otros líderes políticos para procurar generar una alternativa que gane las próximas elecciones, para darle al país no sólo el cambio de gobierno, sino un mejor gobierno. Objetivamente no hay una definición aun de ninguna candidatura, ni de ninguna alianza.

¿Demócratas quiere hacer un bloque político de partidos de oposición, quiere incluir a las plataformas, o cómo está pensando ese proyecto?

Nosotros siempre hemos expresado nuestra disposición, nuestra apertura. El gobernador Rubén Costas es un líder, como ya lo

ha demostrado el 2013 cuando se vio la candidatura buscando una alianza para generar una propuesta mucho más fuerte y él ha reiterado esa disposición. Esa es nuestra disposición. Ahora no creemos que la solución sea que todo el que se considera opositor esté dentro porque no con todos vamos a tener las coincidencias de fondo que creemos que hay que tener.

¿Quiénes quedarían fuera?

(Iremos) con quienes encontremos coincidencias en los principios fundamentales en valores y en visiones, como la defensa de la democracia y la Constitución, la reconstrucción de la institucionalidad republicana, entendida como un sistema en el que el poder está limitado y dividido, versus la concentración autoritaria y casi totalitaria que busca el modelo actual de gobierno que controla los cuatro órganos del Estado. Queremos un sistema de economía que combine el apoyo a la producción, el apoyo de emprendedores, con igualdad de oportunidades.

¿No cree que la alianza terminará repitiendo la fracasada Mesa de Unidad de Venezuela?

Nosotros no estamos apostándole a esa unidad. Cuando el Gobernador mencionó con quién está conversando, mencionó tres nombres, no mencionó 20, no mencionó 50, eso ya le da una idea de más o menos por dónde nosotros creemos que podrían encontrarse las coincidencias. Él dijo que había tenido conversaciones y pensaba seguir teniéndolas en el futuro con líderes políticos, y mencionó tres nombres: Carlos Mesa, Samuel Doria Medina y Luis Revilla.

Excepto Mesa, ¿no cree que esto implica seguir con alianzas tradicionales e ignorar la oposición ciudadana que rechaza a los partidos tradicionales?

¿Qué quiere decir tradicional? Resulta que ser tradicional es haber hecho la resistencia democrática los últimos 12 años. Para mí tradicional es el MNR, ADN, MIR, UCS, los que fueron parte de los gobiernos antes de Evo y nosotros no estamos contemplando una alianza con ellos.

Sin embargo, mucha gente habla de nuevos liderazgos, de no repetir candidaturas.

Yo no comparto que Rubén no represente una renovación, claro que para el nivel nacional representa una renovación, si nunca formó parte de la política previa al 2005, nunca fue parte de un esquema de gobierno en la llamada democracia pactada, y lo que sí ha sido es un gobernador muy exitoso durante tres gestiones, y elección tras elección, saca cada vez mayor votación, ha construido un proyecto político nacional. Entonces, por qué no representaría una buena opción a nivel nacional.

Se dice que ustedes son conservadores y de derecha. ¿Cómo se consideran?

Yo nunca dejo que me definan entre izquierda y derecha, prefiero que me definan por las cosas en las que creo. Creo en la democracia, creo en el carácter republicano, un sistema democrático, en la autonomía, en una economía de mercado con políticas solidarias que aseguren igualdad de oportunidades.

¿Qué piensa de las plataformas? ¿Cree que deberían ser parte del nuevo proyecto político?

También ahí tenemos que ubicarnos. Las plataformas ciudadanas existen, son una realidad y son muy importantes, pero creo que cada uno también tiene que tomar una decisión en qué momento quiere pasar del campo de la sociedad civil al de la actuación política partidaria. Yo hice ese tránsito hace 12 años.

¿Quiere decir que las plataformas tendrían que entrar a un partido si quieren ser parte de este nuevo sistema?

Cada ciudadano puede hacer política desde la sociedad civil o desde las organizaciones políticas.

Desde la sociedad civil no se conquista el poder.

Es una decisión personal, no es de la plataforma en su conjunto, el que decide ir a elecciones por voto popular tiene que unirse a una organización política o formar una organización política.

¿No habría que extender puentes de diálogo para recoger esa demanda ciudadana que por lo visto es bastante importante y representativa?

Nuevamente caemos en generalizaciones que yo creo que llevan a errores, tampoco todos los que están en las plataformas quieren ingresar a la política partidaria. Creo que estos grupos pueden ser una plataforma de proyección del nuevo liderazgo, pero el problema es cómo hacemos la democracia, con un sistema, o cómo se puede elegir un cargo público sin entrar a las reglas del sistema democrático.

¿Demócratas busca liderar la oposición?

No voy a utilizar la palabra liderar porque lo que hay que hacer es construir un escenario de confianza, de afinidades, de coincidencias, de visiones comunes. Tal como ha hecho nuestro presidente Rubén Costas, voy a expresar una vez más nuestra disposición a mantener un diálogo político con otros liderazgo, con otras organizaciones, en la búsqueda de construir una visión común y ojalá una propuesta alternativa del país.

¿Rubén Costas quiere ser candidato presidencial, vicepresidencial o qué?

Él es el líder de los Demócratas y desde el punto de vista de los Demócratas es un candidato natural. Ahora, él mismo, por su forma de ser, que siempre ha mostrado mucha serenidad, generosidad y responsabilidad con el país, él mismo ha expresado su disposición y, además lo ha hecho ya en el pasado, de conversar con distintos liderazgos, lo que obviamente abre la posibilidad de hacer una articulación más amplia. Él ha dicho “veremos quién es la mejor opción”, esa es la posición de Rubén.