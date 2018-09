Padre de Jhiery al Defensor: Hubiera querido se pronuncie antes de la sentencia

Jhiery fue condenado a 20 años de prisión, por un audio de la jueza Pacajes se reveló que no hubo violación y el médico es inocente.

Padre de Jhiery hubiera querido que Defensor se pronuncie antes de la sentencia

Defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto. Foto: Archivo.

La Paz, 20 de septiembre (ANF).- Félix Fernández, padre de Jhiery, hubiera querido que el Defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto, revele que el bebé Alexander no fue violado, antes de la sentencia que condenó a su hijo a 20 años de cárcel por el delito de violación, el que no cometió.

“Cuánto no hubiera querido que el Defensor del Pueblo se pronuncie antes de la sentencia, cuánto no hubiera querido eso, que mi hijo es inocente”, declaró Fernández, después de conocer que Tezanos Pinto dijo que el bebé no fue violado, lo que significa que Fernández no cometió el delito de violencia sexual al pequeño.

Dijo que recibió con sorpresa las declaraciones del Defensor del Pueblo, porque hasta este miércoles nunca supieron que esa era su posición y cree que esta postura hubiera servido de mucho antes que su hijo fuera condenado a 20 años de prisión.

“Desde el primer momento del caso, a partir de un error en la investigación, se generó una noticia capaz de despertar el horror y rechazo de autoridades, medios de comunicación y la opinión pública, y de ahí en adelante, sin objetividad, se mostró como culpable a quien terminarían imputando y sentenciando en dos instancias por un hecho que no ocurrió (es decir, la violación)”, dijo el Defensor.

Pese a la insistencia de ANF para que la Defensoría del Pueblo explique desde cuándo Tezanos Pinto tiene conocimiento de que no existió violación al niño, la institución no se ha pronunciado, porque la autoridad no se encuentra en el país.

La madre del joven médico acudió a todas las instituciones entre ellas la Defensoría del Pueblo, pero nunca tuvo resultado su peregrinación.

Félix Fernández sostuvo que en tres oportunidades visitó la Defensoría del Pueblo desde la gestión de Rolando Villena, pero luego su esposa también buscó al actual Defensor.

Primero solicitaron una “queja”, luego que les faciliten veedores para todo el proceso, aunque les proporcionaron nunca les dieron mayor información respecto al proceso mismo, toda vez que el caso fue declarado en “reserva”.

Un audio de la jueza Patricia Pacajes reveló que el niño no fue violado y que el galeno es inocente.