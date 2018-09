Padre de Sebastián observa protocolos médicos en la atención a su hijo que perdió ambos riñones

Ever Justiniano, padre de Sebastián (3), niño al que le extirparon un riñón sano en vez del que tenía un tumor y ahora sobrevive sin ambos y conectado a una máquina, identificó y observó al menos cuatro procedimientos médicos irregulares en la atención a su hijo en el Instituto Oncológico de Santa Cruz.

Padre de Sebastián observa los protocolos médicos en la atención a su hijo

El relato del padre desnuda las falencias en la atención que recibió el niño. Por su parte el Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Santa Cruz, anunció que la auditoria médica que se realizará en este caso para establecer responsabilidades, no debe tardar más de 48 horas.

Justiniano, oriundo de San José de Chiquitos, contó que su hijo fue diagnosticado con cáncer en el riñón izquierdo a mediados de julio en el Centro Médico Japonés. Posteriormente se le sometió a un tratamiento en el hospital Oncológico, y el pasado miércoles fue sometido a una cirugía, que al final fueron dos. El pequeño terminó sin el par de órganos.

Los padres de Sebastián son de escasos recursos económicos, así quedó develado cuando le consultaron si contaba con dinero para que su hijo sea atendido. “Su doctora me llamó y me dijo `tal fecha lo vamos a operar a tu hijo, ¿tienes la posibilidad de operar en el Japonés?´. Yo le dije que no tenía la posibilidad”, recordó.

El padre detalló toda su travesía y su drama al enterarse que el médico extrajo el riñón equivocado del cuerpo de su hijo.

Extrajeron un riñón sano

Con la voz entrecortada Justiniano detalló lo ocurrido el 5 de septiembre, cuando el médico extirpó el riñón sano de Sebastián, aunque a la fecha no puede entender cómo pudo suceder el extremo del “error”.

Contó que se dio cuenta de lo ocurrido cuando le dieron la orden para pagar en caja. “Mi mujer ingresó con mi hijo bien y le dice (al doctor) ‘es el lado izquierdo’, luego de unos 45 minutos me dieron la orden que tenía que pasar por caja, decía la orden `riñón derecho´ (…), hablé con el doctor M. y me dijo que hizo una `torpeza´ y que se `equivocó´, pero que iba a solucionar el problema, le iban a poner un catéter para que funcione como riñón”.

El riñón sano que le extirparon al pequeño fue puesto en un frasco con formol y así le entregaron al padre, Justiniano observó el hecho, cree que no se cumplió el protocolo en la manipulación de órganos vitales.

“Él (Sebastián) entró a la cirugía 8:30, a las 9:30 salió y me entregaron el riñón de mi hijo en mano. Agarré el frasco con el riñón, le dije a mi esposa `parece un riñón sano, ¿a ver?´ dije, vi en el papel la orden que salía del quirófano y decía riñón derecho”, relató a radio El Deber, cuando el órgano afectado por el cáncer era el del lado izquierdo,

Desesperado buscó a la anastesióloga “Le dije `¿Qué hicieron?´, ´no sé qué hicimos´ se admiró. Esperé un rato, y fui a buscar al doctor M., cuando lo encontré le dije `¿doctor qué hicieron?´, y me dijo: ´la verdad cometí una estupidez, saqué el que no tenía que sacar y deje el dañado´”, mencionó.

“La verdad, en ese momento no tenía cabeza, no sabía si llorar o gritar”, rememoró el afligido padre.

Sebastián no fue sacado de quirófano en camilla, pese a los dolores que tenía

El padre del pequeño Sebastián contó que el médico reconoció su error en la cirugía, es decir que extirpó el riñón equivocado. Pero además lamentó que su hijo no hubiera sido tratado con los cuidados que requiere un recién operado.

Se sorprendió cuando el médico le entregó en sus manos al pequeño, después de la primera cirugía, el mismo día que había sido intervenido quirúrgicamente y no así en una camilla para precautelar su delicado estado de salud.

“Desde que salió de la operación, él (Sebastián) no perdió conocimiento, incluso el día que lo sacamos (miércoles) me lo entregaron en brazos, no en una camilla. Mi mujer le dice al doctor: `doctor en otra cuando le vuelvan a hacer intervención quirúrgica, entréguemelo en camilla”; a lo que el médico respondió: “entregarlo en brazos es lo mejor para un niño operado´, y él (niño) encogido, en brazos, decía: `papi me duele´”, explicó Justiniano.

Dos operaciones seguidas, el niño quedó sin los riñones

En Red Uno contó que tras una junta médica determinaron extirpar el otro riñón. “Ese momento se juntaron entre médicos (…) para mí fue duro ver a mi hijo así. Pasó una hora máximo y le tuvieron que sacar el otro (riñón) que estaba mal, prácticamente quedó sin riñones. El médico dijo que tenía que sacarle (el izquierdo) para que no siga el tumor que tenía”.

El progenitor del niño insistió que la operación solo debía ser de uno de los órganos que estaba afectado por el cáncer. “Tuvieron una charla entre ellos y me dijo que tenía que sacar el derecho más (como justificando el error), ya queriendo decir que igual se tenía que sacar el derecho”.

Derivaron al niño a otro hospital sin reportar el traslado y sin enviar historial médico

Pero no fue todo, tras haberse cometido la presunta negligencia médica al dejar al menor sin riñones después de las dos cirugías, fue derivado al Hospital del Niño “Mario Ortiz”, para sorpresa de los padres nadie conocía del delicado caso y tampoco se remitió el historial médico de Sebastián.

“Ellos ayer (miércoles) me dijeron que iban a ayudarme en todo. Incluso nos mandaron del Oncológico al Hospital del Niño diciendo que ya había una charla, que (cuando) llegue mi hijo lo iban a atender, pero no fue así; llegamos en la ambulancia y tuvimos que esperar ahí afuera (porque) no tenían conocimiento de que mi hijo iba a llegar. Por último sin historial médico no querían atender”, contó.

Todo lo revelado por el padre desnuda las falencias en la atención que recibió el niño. Por su lado el Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Santa Cruz, anunció que la auditoria médica que se realizará en este caso para establecer responsabilidades, no debe tardar más de 48 horas.

Actualmente el niño está con un catéter hasta que se encuentre un donante de riñón compatible

La falta de recursos económicos fue la causa para que la cirugía no se realice en el hospital Japonés, además los padres de Sebastián fueron informados de un cambio del médico que iba a intervenir al pequeño en el Oncológico. El galeno Roger M. se había ofrecido a realizar el trabajo sin cobrar honorarios.

“Tenía que operar otro médico, (pero) una semana antes de la operación la doctora me dijo `el doctor quiere operar a tu hijo´ y yo dije `bienvenido si es por el bien de él (Sebastián). El doctor que lo operó nunca entró a la sala donde estaba mi hijo, prácticamente él se ofreció”, sostuvo en entrevista en radio El Deber.

Al niño le sometieron a una serie de estudios de tomografía de abdomen, de la pelvis, de la cabeza, pero estaba claro que la cirugía solo debía intervenir en un órgano. El profesional que al final estuvo a cargo de la operación vio las pruebas y el día de la cirugía observó el caso por video.

Ahora los padres están a la espera de un donante de riñón que sea compatible, entre tanto el pequeño está conectado a un catéter.