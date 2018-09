Padre del niño Sebastián: “Otro médico tenía que operar”

Ever Justiniano, el padre de Sebastián, el niño al que se le extrajo un riñón sano por mala praxis médica, contó que era otro médico el que tenía que operarlo.

Sebastián, de tres años, ingresó al quirófano en el hospital Oncológico de Santa Cruz, el miércoles para que le extirpen el riñón izquierdo pero el cirujano Róger M. le sacó el órgano derecho, que era el sano.

“El que tenía que operarlo era otro médico, una semana antes la doctora me dijo el doctor M. quiere operarlo a tu hijo, yo le dije bienvenido si es para sacar eso (el tumor)”, relata el padre a radio El Deber.

Justiniano contó que Roger M. vio el video del tumor que tenía que extraer “segundos” antes de la operación.

La familia llegó desde San José de Chiquitos hace dos meses cuando le diagnosticaron un tumor en el riñón izquierdo. El niño tuvo que pasar por seis quimioterapias. “El cabello iba cayendo, le hicieron una por semana. En la tercera lo llevamos a sacar ecografía y bajó de tamaño, ellos sorprendidos”.

Tras que el padre notara el error e informara de ello a los funcionarios del Hospital Oncológico, el especialista admitió el “error” y le quitó también el riñón dañado.

El tumor llegó a medir 4 centímetros de diámetro de los 14 que se presentaban inicialmente.

Después de la operación cuenta Heber: “Le dije yo a mi esposa parece el riñón derecho, me subi a carrera desesperado, la busque a la nefróloga y me dice no sé qué hicimos, le pregunté al doctor M y me dijo `cometí una estupidez`”.

El nefrólogo Herland Vaca Diez, informó ayer que el niño debe estar conectado a un riñón artificial porque el cáncer y la edad del pequeño impiden que pueda ser sometido a un proceso de trasplante.

La cuenta a la que se puede colaborar con la familia es: 2561364242 a nombre de Ever Justiniano de la Cooperativa San Martín de Porres.