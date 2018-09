Pamela Anderson pone fin a su relación con Adil Rami por una cuestión de principios

La actriz y activista ha decidido sacrificar su noviazgo con el futbolista del Olympique de Marsella para que su pareja pase más tiempo con sus hijos.

A principios de año, Pamela Anderson se mudaba a Marsella para estar cerca de su novio, el futbolista francés Adil Rami, que juega en el equipo de fútbol de la ciudad. Y todo parecía indicar que la celebridad estaba encantada de dejar atrás su mansión de Malibú y disfrutar de una vida tranquila sin sobresaltos .“Es fácil cruzársela al volante de su Smart o mientras practica footing. También haciendo la compra en el [supermercado] Monoprix”, publicó La Provence en febrero.

Pero ahora hemos sabido que la pareja, sobre la que hace unos días se rumoreaba que podría estar a punto de prometerse, ha puesto fin a su relación de poco más de un año.

De ser ciertas las declaraciones de una fuente cercana a la actriz, Anderson habría sido la encargada de dar el paso. ¿El motivo? Ni desamor, ni cansancio: algo más complicado. “Después de pasar una semana con los adorables gemelos de Adil… A Pamela le rompió el corazón que él no los vea lo suficiente, como debería hacer, así que se va”, publicó Page Six. “Pamela siente que ella es la razón por la que Adil no pasa el tiempo suficiente con sus hijos. Así que se apartará de su vida para que él pueda hacer lo correcto con sus hijos. Es súper generoso por su parte; es una romántica, pero está devastada”, insistió la fuente.

El futbolista tiene dos hijos, Zayn y Mad, con su exmujer, la modelo Sidonie Biémont. Y Anderson es consciente de que para Rami es difícil mantener un noviazgo con ella y al mismo tiempo tener una relación saludable con la madre de sus gemelos, así que ha decidido dar un paso muy importante (y doloroso). “Es típico de Pamela que se sacrifique por amor. Lo hace por su felicidad y la de sus hijos. Ellos lo necesitan más que ella. Sabe que algún día él se lo agradecerá”, zanjó el confidente.

Fuente: revistavanityfair.es