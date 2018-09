Pedido generalizado: Libertad para médico Fernández y castigo para jueza

Personalidades y exdefensores exigen la libertad del galeno. La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia(APDH), Amparo Carvajal, y los exdefensores del Pueblo Rolando Villena y Waldo Albarracín, quien también representa a la UMSA, se sumaron al pedido de libertad inmediata para el médico Jhiery Fernández, encarcelado hace cuatro años en el penal de San Pedro por el caso de supuesta violación al bebé Alexander.

• Autoridades, políticos, organizaciones e instituciones colegiadas exigen el cese de detención del médico sentenciado a 20 años de prisión por un delito que no existió, según revelaciones de un audio • Consejo de la Magistratura presentará proceso penal contra la juez Patricia Pacajes yel lunes tratarán pedido de libertad del médico; además, demandan que implicados en el caso retiren postulaciones a Fiscal

Jueza Patricia Pacajes y el médico Jhiery Fernández, al que sentenció a 20 años de prisión sabiendo que era inocente.



La Paz / El Diario.- Luego de las revelaciones registradas en un audio que señalan que el médico orureño Jhiery Fernández fuera condenado a 20 años de prisión por un delito que nunca existió, el Consejo de la Magistratura decidió presentar hoy un proceso penal contra la juez Patricia Pacajes, porque habría cometido “faltas gravísimas” en el caso bebé Alexander.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, planteó la libertad del médico Fernández, a su vez, el ministro de Justicia, Héctor Arce, pidió la suspensión de la juez del Tribunal Décimo de Sentencia de La Paz, Patricia Pacajes. Entretanto, los políticos, organizaciones e instituciones colegiadas también exigieron el cese de detención del afectado.

Por otro lado, el Colegio Nacional de Abogados pidió que el fiscal departamental de Justicia, Edwin Blanco, y otros dos aspirantes retiren sus postulaciones para Fiscal General.

La defensa del médico presentó el lunes el pedido de cesación al encarcelamiento, como la vía más rápida para lograr su salida del penal de San Pedro.

Conferencia de prensa en la APDH. Cristian Alanes (centro) anuncia el pedido de libertad. Foto: Carlos Quisbert / Página Siete

La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), Amparo Carvajal, y los exdefensores del Pueblo Rolando Villena y Waldo Albarracín, quien también representa a la UMSA, se sumaron al pedido de libertad inmediata para el médico Jhiery Fernández, encarcelado hace cuatro años en el penal de San Pedro por el caso de supuesta violación al bebé Alexander.

“Espero que (el ministro de Justicia) el doctor Héctor Arce cumpla su palabra y sin esperar que haya una audiencia otorgue libertad inmediata al médico y luego resolvamos todo”, demandó Carvajal ayer en una conferencia de prensa.

Villena siguió la solicitud para que se beneficie al galeno. “En una revisión de la publicación y comparando con lo que se dice en el audio, me parece que hay suficientes elementos para que otorguen libertad al médico”.

Albarracín afirmó que no sólo se debe tomar en cuenta el audio en el que la jueza Patricia Pacajes admite que Fernández es inocente en el caso. “Sino en el mismo cuaderno de investigaciones, donde no existe prueba contra el médico”, afirmó.

Periodistas, activistas de derechos humanos y personalidades en las redes sociales también demandaron la liberación del galeno. “Son rápidos para encarcelar a un inocente, pero no para liberarlo. Gobernantes, ¿qué esperan? Liberen a #JhieryFernández, es inocente” tuiteó el periodista Andrés Gómez Vela.

Nardi Suxo, exministra anticorrupción, demandó investigación transparente y objetiva del caso. “Ahora toda la sociedad está esperando que las investigaciones sean transparentes y objetivas. No se puede quedar en la impunidad haber dado muerte civil a un inocente con una sanción, emitida por una jueza que no merece ese título”, escribió.

El 27 de marzo, la jueza y presidenta del Tribunal Décimo de Sentencia, Pacajes, condenó a 20 años de cárcel al médico Fernández por el delito de violación seguida de infanticidio del bebé.

En mayo, en una reunión privada con dos personas, según los datos verificados por Página Siete, la jueza reveló una serie de detalles de lo que en realidad pasó en el caso. Ella fue grabada.

Admitió que sabía que el médico era inocente desde un principio, que la Fiscalía lo acusó para encubrir el error cometido por la médico forense Ángela Mora, quien emitió un certificado en el que señala que el bebé fue víctima de una violación.

El lunes, Cristian Alanes, el abogado del galeno, presentó ante el Tribunal Décimo de Sentencia el pedido de cesación a la detención preventiva, y ayer la jueza Gladys Guerrero fijó para el lunes 24 de este mes, a las 14:30, la audiencia para tratar esa solicitud.

Alanes aseguró que es la forma legal más breve para que Fernández recupere su libertad sin esperar que concluya la auditoría del juicio iniciada por la Magistratura o la investigación solicitada por el ministro Arce.

Sin embargo, ayer se conoció que la jueza Pacajes suspendió las audiencias en su tribunal por una baja médica de 48 horas.

Albarracín aseveró también que no se puede esperar mucho de la justicia boliviana y lograr la libertad de Fernández está por encima de un pedido de sanciones contra la jueza, los fiscales y quienes participaron en el juicio.

El presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, pidió ayer que el Estado siente precedente contra la mala administración de justicia y entregue un “resarcimiento muy fuerte” en favor del galeno. Para hoy prevén una marcha en el centro.

Carvajal: “Blanco me dijo que debía agradecerle que sean 20 años”

La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Amparo Carvajal, afirmó ayer que cuando se reunió con el fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, el 13 de junio del presente año, éste le dijo que debería agradecerle porque el médico Jhiery Fernández sólo fue sentenciado a 20 años de prisión y no a 30.

“(Blanco) me dijo: ‘Me sorprende que vengas con esto si ya es cosa juzgada. Más bien yo tengo aquí todo el informe de esa reunión’. Luego me dijo: ‘Más bien me tienes que dar las gracias porque en vez de 30 años le ha tocado 20’. Entonces yo todo eso lo tengo escrito con pruebas y con testigos”, aseveró Carvajal en declaraciones al portal Urgentebo.

Carvajal manifestó que en esa audiencia el fiscal departamental se comprometió a pasarle las pruebas que demuestran que Fernández vejó sexualmente a Alexander; sin embargo, esta justificación documentada jamás fue enviada a la APDHB.

Esta denuncia fue presentada y forma parte del informe que la APDHB remitirá a la CIDH con el fin de lograr no sólo la libertad del médico Fernández, sino también la reparación de daños de estos cuatro años en los que permanece en prisión, precisó Carvajal.