Penélope Cruz: “Entiendo que digan que soy una antipática, es lo que tiene la fama”

La actriz, Penélope Cruz. FLICKR/EL HORMIGUERO

La actriz explica, que a los 17 años, supo que por ser conocida está expuesta tanto a los comentarios críticos como a las alabanzas

Penélope Cruz, ahora de promoción de la película Todos lo saben, dirigida por Asghar Farhadi y en la que comparte protagonismo junto a Ricardo Darín y Javier Bardem fue la primera invitada de la temporada de El Hormiguero (Antena 3). La actriz, ganadora de un Oscar, desarrolló un discurso reivindicativo y contra las fake news. Cruz esta muy molesta por una “entrevista imaginaria” del diario La Razón en la que se decía que iba a lanzar una colección de joyas sintéticas en forma de lazo amarillo para venderlas en Cataluña, o que en casa los asuntos de política los lleva su pareja, Javier Bardem. “Entiendo que puedan decir que soy antipática o cualquier otra crítica, porque me expongo a ello al trabajar para el público. Es lo que tiene la fama, pero eso es una cosa y otra bien diferente son los rumores falsos”, aseveró. Y añadió que desde joven aprendió que no puede creerse nada de lo que diga el público, ni para bien ni para mal, y se remontó a sus 17 años y al estreno de Jamón, Jamón y Belle Époque, en la que la gente la adoraba e insultaba por la calle en cuestión de minutos. “Iba con mi padre por la calle y en solo unos minutos me dijeron algo muy bonito y a continuación algo horrible. Y yo me dije: esto es ser famosa”.

La actriz está enfadada porque, pese a ser inventada, la entrevista fue dada por cierta por muchos internautas. Ello originó tal revuelo que el agente de prensa de la actriz se vio obligado a enviar un comunicado. “No he venido a quejarme, porque tú y yo somos unos privilegiados”, avanzó Cruz al presentador, pero aprovechó para decir que ella pide a los diarios que tengan un alto contenido de veracidad, a la vez que se preguntaba cuánto tiempo debía una persona como ella dedicar a desmentir todo lo que se dice de ella que es incierto. Y puso otros ejemplos de informaciones falsas, como cuando se dijo que habían cerrado una planta de hospital para dar a luz, o que no suele dar entrevistas en España: “Siempre he hecho prensa en España, siempre. Me duele que se diga que no es así. Siempre que tengo una película doy entrevistas”. Pero matiza que lo que más le duele son las informaciones que le afectan como madre. “Hay que parar esto”, pidió.

En el largometraje coincide una vez más con su pareja, Javier Bardem, ante las cámaras, y admite que siempre ha sido una experiencia buena, pero que igual a veces es mejor separar los trabajos y el amor: “No lo vemos como algo que queramos hacer muy seguido, no hay que forzarlo”.

También habló de su papel en American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace, en el que interpretó a Donatella Versace, papel que le ha valido estar nominada a un Emmy: “Antes de hacer el papel llame a Donatella y ella me dijo: ‘Si tiene que hacerlo alguien, que seas tú”.