Plataformas ciudadanas: “Primarias no pueden estar sobre el voto ciudadano”

EN SUCRE, LAS PLATAFORMAS POR EL 21F REALIZARON SU SEGUNDO CONGRESO.

Una ley no puede estar sobre la voluntad del voto ciudadano, es decir, sobre el 21F que es el resultado del Referéndum Constitucional del 21 de febrero de 2016, coincidieron las plataformas ciudadanas, “Las Calles” y “Otra Izquierda es Posible (OIP)”, por lo que anuncian persistir en la defensa del 21F. Descartaron unirse a los partidos políticos para participar de las elecciones generales.

“Una ley que prevea elecciones primarias, no puede pasar por encima de un referéndum que se ha constituido dos años atrás, lo legal sería que el TSE anule el proyecto binomio y respete el referéndum, eso sería lo justo, pero si no quieren respetar el 21F, vamos a seguir con la resistencia civil”, manifestó Anelyn Suárez, líder de “Las Calles”.

En caso de que no hagan respetar el referéndum, el Tribunal Supremo Electoral (TSE), adelantaron que convocarán a un paro nacional de todos los sectores, aseguró Anelyn Suárez, porque la protesta en las calles y las movilizaciones serían la única instancia que puede velar por el voto ciudadano.

“Tenemos que hacer respetar la ley del referéndum, porque hace dos años que se dijo que es de carácter vinculante y cumplimiento obligatorio, pero en caso de que el TSE no haga su trabajo, estaremos llamando a un paro nacional al día siguiente junto a gremialistas, Comités cívicos, comerciantes y transporte pesado”, añadió Suárez.

Por otro lado, Suárez consideró, que reconocer y apoyar la recientemente sancionada Ley de Organizaciones Políticas (LOP) es validar al actual Gobierno con la aprobación de las leyes que no hace otra cosa que reforzar el carácter “tirano” del mismo.

“Apoyar y reconocer la Ley de Organizaciones Políticas es apoyar este régimen y tirano, por lo que recordaré que las plataformas tenemos una consigna que es, no apoyar esta norma y pedir prácticamente la derogación de ésta, porque no vamos apoyar esta dictadura”, señaló.

MOVILIZACIONES

En ese marco, anunció la ejecución del plan Sicuri que consiste en una marcha desde Caracollo hasta la ciudad de La Paz, serán diez días antes del inicio de las elecciones primarias, y de forma simultánea habrá movilizaciones en diferentes departamentos.

“Vamos a salir a la marcha según el plan Sicuri, diez días antes de las primarias, que van a comenzar hacer en esta coyuntura las modificaciones que serán importantes, entonces vamos a concentrarnos en los diferentes departamentos de Bolivia simultáneamente”, aseveró.

OIP

En tanto, la líder de la plataforma ciudadana Otra Izquierda es Posible (OIP), Katrina Veneros, señaló que las movilizaciones del 21F tienen una misión que es heredarle a las próximas generaciones una Patria libre.

“Nuestro objetivo es heredarle a las próximas generaciones, un país libre, por lo que quedan dos caminos o luchamos por la democracia o somos cómplices de la dictadura y todavía no queremos pensar en candidatos, porque eso es lo que quiere el Gobierno, quieren que nos peleemos entre plataformas y partidos”, manifestó Veneros.

En ese sentido, aseguró veneros, que la actitud del TSE es funcional al Gobierno porque en la pasada conferencia de prensa, su presidenta Katia Uriona se disculpó de no emitir opinión porque no aún no llegó la candidatura a esas instancia.

“El TSE no es claro y es más funcional al Gobierno, la anterior conferencia de prensa no dijeron nada, es más anunciaron que el calendario electoral lo tendrán para enero de 2019 y la presidenta del TSE dijo que no se puede pronunciar sobre una candidatura que aún no llegó a sus manos”, sostuvo Veneros.

El Diario / La Paz