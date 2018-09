Plataformas, entre sumarse a un bloque o atrincherarse en el 21F

Dos posturas se identifican entre las plataformas ciudadanas. Por un lado están las que conversan con partidos y otras agrupaciones para una eventual alianza de cara a las primarias, sin dejar de lado la lucha por el 21F, y, por el otro lado, están los colectivos que se atrincheran en la defensa del resultado del referendo del 21 de febrero de 2016.

La promulgación de la Ley de Organizaciones Políticas (LOP) adelantó el proceso electoral, al definir que las primarias sean en enero de 2019. Aquello movió el tablero político, puesto que complicó la situación de las plataformas para tramitar su personería, dado que si quieren participar en las internas deben hacerlo a través de un partido ya establecido.

“Con esa ley se pretende empujar a las plataformas ciudadanas a militar en partidos políticos, a pensar en candidaturas y dejar de lado la lucha por el voto ciudadano”, afirmó Beto Astorga, líder de Otra Izquierda es Posible (OIP). “Se debe reconocer que esta movida desubicó a los partidos, plataformas y ciudadanía en general”, sostuvo Iván Arias, analista y activista por La Paz.

El diagnóstico de la LOP

Arias sostiene que al Gobierno no le interesa, con la LOP, fortalecer a los partidos ni la democracia en su seno, como lo presentan desde el oficialismo, puesto que -aseveró- en el fondo la meta es adelantar la etapa electoral para asegurar la reelección del presidente Evo Morales.

“El objetivo es mover el campo de lucha a un terreno que les permita salir del encierro y derrota que se hallaban con el 21F y el ‘Bolivia dijo No!’. Acorralados por los ciudadanos sacan esta ley que adelanta la electoralización del proceso y asegura la repostulación de Evo”, expresó.

Astorga manifestó que la LOP busca “legitimar la candidatura chuta de Evo, vulnerando el voto del 21F”. “Es una ley hecha a la medida del Presidente, pretendiendo hacer que la ciudadanía se olvide del 21F y que el país se electoralice faltando un año para elecciones nacionales”, afirmó el activista.

La plataforma Generación 21 (G21) también considera que la LOP “busca legitimar algo que es ilegal (la candidatura de Morales)” y ante ello anuncian medidas para que la norma sea anulada. “Vamos a marchar, vamos a bloquear y parar este país para que se abrogue la ley”, sostuvo Christian Tejada, coordinador general del colectivo.

¿Alianzas, en el horizonte?

Si bien el diagnóstico y la lectura que prevalece en las plataformas y activistas es que la norma “cambia el tablero” y busca “legitimar” la candidatura de Morales, hay colectivos que, sin dejar de lado la defensa del 21F, hablan con partidos y agrupaciones de cara a una alianza con miras a las primarias, aunque sobre la base de acuerdos programáticos y renovaciones de liderazgos.

“El adelantamiento del proceso electoral ha unificado la lucha por el respeto del 21F con la necesidad de ofrecerle al país una opción electoral cualitativamente distinta a las alianzas que los partidos improvisaron en 2009 y 2014. Uno de los elementos de renovación es justamente la inclusión de los grupos ciudadanos en esta opción unitaria”, explicó José Antonio Quiroga, miembro de la plataforma Una Nueva Oportunidad (UNO).

En junio de este año, cuenta Quiroga, UNO difundió una propuesta de “Unidad para la resistencia y la transición democrática”. “Hemos tenido conversaciones con decenas de grupos ciudadanos y con todos los partidos realmente existentes”, indicó.

El activista sostuvo que consolidar o sumarse a una alianza dependerá de que “la unidad tenga un carácter programático y que exprese el anhelo de participación ciudadana y de renovación de liderazgos”.

“No es fácil combinar estos elementos. Hemos avanzado en la elaboración programática y estamos procurando que los partidos se abran a un entendimiento más amplio y más exigente en sus objetivos. No basta una alianza electoral: lo que se requiere a estas alturas es la formación de una coalición de gobierno para encarar la transición del régimen actual a un régimen distinto a partir de 2020. Nuestra participación dependerá de la formación de esa opción que venimos propugnando”, agregó.

Arias consideró que la consigna de “nos unimos o nos hundimos es la guía de acción de casi la totalidad de las plataformas y hay que buscar la unidad posible”.

“El desafío ya no está en la sociedad, que durante estos años hemos demostrado la capacidad de estar en las calles y acorralar al Gobierno. Sin la acción de las plataformas el régimen seguiría teniendo el discurso dominante y las calles. Pero ahora la acción de las plataformas no basta, es hora de los partidos y en ellos radica principalmente la tarea que Bolivia no sea una Venezuela más”, expresó el activista.

Primero el 21F

En la otra vereda están plataformas como OIP y G21. Astorga, líder de la primera, considera que para ellos está primero la defensa del 21F, antes que pensar en alianzas. “Estamos buscando la unidad de todos en torno al 21F y la defensa del voto, estamos abocados, por ejemplo, a las movilizaciones del 10 de octubre, fecha que se recuerda la recuperación de la democracia y fecha en la que se reiniciará de forma masiva la resistencia”, sostuvo.

El activista agregó que “por ahora nuestro candidato es el 21F y nuestro binomio es el respeto a la CPE y el respeto al voto, una vez que logremos que el presidente Morales no sea habilitado en una eventual primaria, recién podemos ver candidaturas electorales, pero candidaturas serias, con una nueva visión de país y una nueva forma de hacer política”.

Tejada, líder de G21, sostuvo que ellos conminan a los partidos a que saquen a su militancia a las calles para mostrar fuerza en defensa del 21F. “Si se jactan ellos de que tienen la mejor militancia, la mejor estructura en el país, unos más que otros, pues queremos verlos en las calles. Consideramos que ellos tienen que ponerse la camiseta del 21F. Si ellos no lo hacen, los vamos a declarar enemigos de la democracia y del pueblo”, manifestó.

El dirigente afirmó que si los partidos entran al juego del MAS y quieren participar de las primarias y de las elecciones generales, con el presidente Morales al frente como candidato “serán cómplices de la dictadura, de lo ilegal”.

IvánArias



Analista político y activista. Es uno de los principales defensores del 21F y una de las voces más resonantes del movimiento. Es un articulador que trabaja desde lo local. “Mi lucha es para que el poder sirva a la gente, para que el poder no nos quite la libertad de pensar, para que el poder genere oportunidades a los jóvenes de superación y trabajo digno”, afirma.

José Antonio Quiroga



Integrante de UNO. Es sobrino del líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz. Considerado como un promotor de diálogos y generador de acuerdos. Fue uno de los promotores de la Agenda 21F, que fue presentada en septiembre de 2017. Ese documento plantea un conjunto de reformas y políticas para un cambio de “régimen estatal” a partir del año 2020.

BetoAstorga



Líder de la plataforma Otra Izquierda es Posible. Quienes lo conocen afirman que es un luchador para que en la palestra política ganen espacio los jóvenes. Es recordada aquella metáfora que usó para exponer su parecer: “el tiempo en que se usaba a los jóvenes para pintar paredes o levantar banderas debe terminar, ahora debemos ser protagonistas”.

ChirstianTejada



Lidera G21. Tejada es destacado por su “discurso vehemente” y quienes lo conocen, destacan su postura para debatir con, por ejemplo, dirigentes del MAS. Fue uno de los líderes que protagonizó el congreso de las plataformas en Cochabamba, realizado en julio pasado, en el que se declaró dictador al presidente Evo Morales por no respetar el 21F.

Fuente: https://www.paginasiete.bo