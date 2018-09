Plaza tomada

Una de las leyendas negras que más se ha repetido durante el “proceso de cambio”, equivalente a un sistemático revanchismo, ha sido la historia de las plazas de los pueblos y las ciudades, donde supuestamente no tenían pisada los indígenas. Los que repiten estos cuentos, aseguran que durante la colonia y la era republicana, operaban escuadrones de criollos y mestizos que se encargaban de sacar a chicotazos a aquellos que no pertenecían a su clase. Nunca se han encontrado evidencias históricas serias sobre hechos semejantes y recordemos que el mayor difusor de esas fábulas, el uruguayo Eduardo Galeano, autor de “Las venas abiertas de América Latina”, se retractó de muchas de sus historias, asegurando que no tenían sustento fiable.

Lo ocurrido el pasado lunes en la plaza 24 de Septiembre viene a ser la primera prueba de lo que tanto se ha mencionado, en pleno siglo XXI y con la complicidad de algunos cruceños.

Fuente: eldia.com.bo