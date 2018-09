Polémica en las redes sociales por afiche de Demócratas

El arte de una convocatoria para registrar militantes en Beni, fue blanco de críticas en las redes sociales por ser considerado racista

Un afiche con los colores y el nombre de Demócratas ha sido motivo de críticas en las redes sociales porque en la imagen, que tiene la imagen de seis personas, no se incluye indígenas y porque tendría derechos de autor que habrían sido vulnerados.

Dicho arte tenía como base una invitación para que las personas puedan registrarse en Beni como militantes del partido que lidera Rubén Costas para así poder participar de las elecciones primarias previstas para enero del próximo año.

En contacto con EL DEBER, Fernando Aponte, secretario nacional de ideas y programas de los Demócratas, aclaró que este afiche fue subido a las redes sociales “a título personal por un compañero que cometió una chambonada” y que además, “no fue compartido por las cuentas oficiales del partido“.

La imagen fue compartida, entre otros usuarios, por la diputada del MAS, Valeria Silva:

Circula en Redes la siguiente postal y son pertinentes dos preguntas: que @DemocratasBo no tienen 6 jóvenes REALES que posen para sus fotos? O les da vergüenza la apariencia REAL de sus militantes? pic.twitter.com/sBW2h01Xcs — Valeria Silva Guzmán (@ValeQinaya) 24 septembre 2018

Sobre lo que escribió en su Twitter la diputada Silva, de que esta tienda política de oposición “no tienen seis jóvenes reales que posen para sus fotos, o que les da vergüenza la apariencia real de sus militantes”, Aponte enfatizó en que ellos no entrarán en el “juego” de ver qué es racista o discriminatorio y qué no lo es, y que más bien enfocarán sus esfuerzos en sumar militancia.

Otra de las publicaciones:

Para ello intensificarán su campaña, la misma que se inició el pasado viernes y que continúa este martes en Trinidad, en busca de unas 15.000 firmas, solo en ese departamento, indicó.

Este es el afiche que causó polémica:

Este es el afiche en cuestión

