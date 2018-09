Polémica sobre si candidatos a internas deben ser militantes

El MAS dice que no es necesario ser miembro de un partido para ser postulante en primarias. Analistas advierten que es un requisito que establece la norma.

¿Los candidatos que irán a la elección primaria deben ser militantes? El oficialismo afirma que no es necesario ser partidario para postular a las internas. Los analistas políticos, en cambio, sostienen que esos comicios son exclusivos para los militantes, como señala la Ley de Organizaciones Políticas.

“La ley no da paso a interpretaciones. Las primarias son con participación exclusiva de los militantes, así lo establece el artículo 29 de la ley”, afirmó el analista político Yerko Ilich.

La Ley de Organizaciones Políticas, sancionada ayer por la Cámara de Diputados, en su artículo 29, determina que los partidos políticos o alianzas elegirán a su binomio en un proceso electoral primario, obligatorio y simultáneo, convocado por el Tribunal Supremo Electoral, “con participación exclusiva de la militancia de la organización política”.

Sin embargo, el senador Omar Aguilar, del MAS, sostuvo que “los binomios que quieran postular en las elecciones no tienen que ser necesariamente militantes de un partido” y pidió al expresidente Carlos Mesa estar “tranquilo”, porque la nueva norma le está garantizando su postulación a la presidencia.

El jueves, la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, aseguró que la ley “no restringe a ninguna candidatura por ser militante o no de un partido político; es decir, un candidato o candidata puede o no ser militante de un partido político y puede seguir siendo candidato por una fuerza política”.

Su colega opositor Wilson Santamaría explicó que la ley es ambigua, porque no especifica si sólo los militantes pueden ser candidatos en las primarias. “Sé que la Presidenta quiere que su palabra sea ley, pero por ahora lo que vale es la ley promulgada. Ella dijo que no es necesario ser militante para ser candidato. Eso no dice la ley, tampoco dice lo contrario y esas ambigüedades no pueden ser enviadas a un reglamento”, expresó.

En criterio de Ilich, no se puede interpretar la ley; por lo tanto, el MAS -dijo- está promoviendo la ausencia de un candidato, como es el expresidente Carlos Mesa, que tiene 25% de respaldo en intención de voto.

“La nueva norma le obliga a Mesa a jurar a un partido, posiblemente él no quiera porque le significará restar el 50% de su plataforma discursiva. Además, le afectará su capacidad de convocatoria, porque él es independiente”, dijo Ilich, quien reiteró que candidatos que participarán en las internas deben ser militantes.

Derechos del militante

Norma El artículo 36 de la nueva Ley de Organizaciones Políticas establece que un derecho de los militantes es postular y ser nominado candidata o candidato a cargos electivos del Estado, de acuerdo con los procedimientos democráticos consignados en sus normas estatutarias. También es un derecho exigir el cumplimiento de las normas constitutivas y recurrir a instancias internas, establecidas por la organización.

Fuente: paginasiete.bo