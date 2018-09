Políticos atribuyen a errores de Sol.bo que el TSE haya negado otorgarle personería

El diputado Santamaría aseguró que su trabajo en la recolección de firmas fue “desprolijo”

El partido de Soberanía y Libertad. Foto: Archivo

La Paz, 21 de septiembre (ANF).- El senador Rubén Medinaceli (MAS) y el diputado Wilson Santamaría (UD) señalaron que el único responsable de que el Tribunal Supremo Electoral le haya negado personería jurídica nacional al partido de Luis Revilla es su propio partido, Soberanía y Libertad.

Santamaría lamentó que el TSE le haya negado la personería jurídica a Sol.bo, pero también criticó la actitud del partido de Revilla por pretender mostrarse como la “única opción frente al Gobierno” y que esa hubiera sido la causa para la negativa de personería.

“Ante la evidencia de los datos del Órgano Electoral que muestra que no recogió suficientes firmas, que hay firmas inválidas, repetidas o de muertos, sobrescritas, no es ético con la verdad. En todo caso lo que se ha develado es un trabajo poco prolijo que muestra que no se cumplió el reglamento”.

El senador Medinaceli acotó que los únicos “errores” cometidos son atribuibles a Sol.bo, por no haber recogido adecuadamente las firmas de sus militantes y que en consecuencia, el TSE técnicamente no pudo tomar otra resolución que rechazar su solicitud.

“Han sido fallas procedimentales y no le han dejado otro camino al TSE que tomar esa decisión. Son fallas del mismo partido político y extraña, porque en La Paz es un partido grande y tendría muchos militantes. Lamentable que en este proceso hayan cometido errores”, sostuvo.

El alcalde y secretario de Soberanía y Libertad para Bolivia (Sol.bo), denunció que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) le negó la personería jurídica a su partido y cree que se trata de “chicanas” para favorecer al MAS.

“Manipulación política del MAS en el Tribunal Supremo Electoral para negar la personería jurídica nacional de Sol.bo. Meses de chicanas, pretextos y una nueva ley de partidos políticos que adelanta los plazos en favor del MAS. Al parecer podrá más la presión política”, expresó, el burgomaestre en su red social.

La diputado Jimena Costa tiene una opinión similar “Es muy difícil que la razón sea técnica, es decir por recolección de firmas, cuando hay una situación de polarización y el MAS está tratando de eliminar gradualmente a los contendores”, sostuvo la legisladora.

Fuente: https://www.noticiasfides.com