Politólogo español dice que 21F resta credibilidad a Evo

El politólogo español Jesús Mesa Montero, que apoya a los denominados gobiernos progresistas o populistas, como el de Evo Morales, participó en un debate político difundido por Hispan TV y señaló que el no haber cumplido el resultado del referéndum del 21 de febrero de 2016 sobre la reelección es un punto negativo para el gobierno boliviano.

“Ese es precisamente el único punto negro que yo le puedo ver desde el bando oficialista, desde el bando de Evo Morales, desde el bando del MAS a toda esta historia. (…) Cuando se anunció el referéndum, él ya dijo que si el referéndum lo perdía, él no intentaría la postulación más allá de la finalización de su mandato. Esto le está restando cierta credibilidad a su línea discursiva”, dijo Mesa.

Sin embargo, el politólogo español considera que Evo Morales podía buscar la reelección vía Parlamento y modificación de la Constitución sin la necesidad de apelar al Tribunal Constitucional.

“Que evidentemente ha utilizado artilugios legales como puede ser el recurso abstracto de inconstitucionalidad para buscar la reelección, que podía haber hecho vía Parlamento, modificando la Constitución y no lo ha hecho, pero sí podía hacerlo”, señaló.

En el debate de Hispan TV, también participó el politólogo venezolano José Carrasquero, conocido por su posición muy crítica a los denominados gobiernos populistas. A propósito de la polémica sobre la reelección en Bolivia, manifestó que el gobierno de Evo Morales lo que hace es burlar y gambetear la ley para buscar un derecho humano que no le corresponde al Presidente.

“Esto es el vericuetismo. El vericuetismo es ‘déjame ver qué hilo jalo y violo lo que sea’. Entonces, empiezo a buscar cómo hago para poner a una persona por encima del pueblo. El pueblo dijo no señor, usted no va a ser reelecto. El pueblo en un momento dado dijo algo y quedo muy mal como persona si empiezo a tratar de gambetear, de driblar, de buscarme un derecho que no me corresponde. (…) Entonces, me estoy presentando como lo que realmente soy, una persona que me importa un bledo lo que la gente opine”, dijo José Carrasquero.

