Presentan única investigación científica realizada en Bolivia en el Congreso Mundial de Ciencia de los Suelos

Durante la versión no. 21 del Congreso Mundial de Ciencia de los Suelos realizada del 13 al 17 de Agosto de 2018 en la ciudad de Rio de Janeiro-Brasil, el Ing. Ricardo Suárez M.(25) participó como disertante presentando trabajo científico de título “Establishment of Silvopastoral systems in the Chiquitano Dry Forest Biome, Region of Bolivia”, basado en compilación de Sistemas alternativos de Silvopastoril para producción pecuaria, contó con la co-autoría de sus colegas y compatriotas: Los ingenieros César Gustavo Crespo A. (25) y Rozana Gobbi Nishizawa (25).

La presentación informó el surgimiento de buenas prácticas en establecimiento de producción forrajera como alternativa a sistemas convencionales ejecutados dentro del bioma o ecorregión del bosque seco chiquitano, actualmente lugar de la mayor mancha de expansión agropecuaria del país.

Fundamentado a partir de estadísticas negativas crecientes en cuanto al manejo de suelos con más del 50% de las áreas degradadas y gerenciadas inadecuadamente, esta ocasión sirvió como una vitrina para dar a conocer las condiciones actuales de los suelos tropicales bolivianos de gran antigüedad y alto grado de meteorización, que al carecer de adecuada fertilidad y resiliencia una vez perdida la cobertura vegetal de origen, se ven afectados transcendentalmente por la inadecuada actividad humana.

El texto científico también hizo énfasis a la ausencia de investigación y estudios en el país, que en este contexto limitan a través de la ciencia generar la tecnología y soluciones necesarias, para garantizar la sustentabilidad y optimización productiva.

Ricardo Suarez Mejía – 25 años Ingeniero Agrónomo graduado por excelencia de la Universidad autónoma Gabriel René Moreno.

El Ingeniero Suarez actualmente cursa la Maestría en Suelos y Nutrición en plantas en la Universidad Federal de Viçosa, Viçosa – Mina Gerais, Brasil.