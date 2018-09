Priorizarán el caso de Sebastián para que reciba un trasplante de riñón

El ministro de Justicia, Héctor Arce, tras una visita que realizó la noche de este jueves a la familia de Sebastián, el niño que sufrió la extirpación por error de un riñón sano y en lugar del que estaba dañado por un tumor, anunció que el Gobierno se hará cargo del tratamiento que requiera el menor y que se priorizará su caso en la lista para que sea sometido a un trasplante de riñón.

Arce, tras abandonar el sanatorio donde se encuentra internado el menor, indicó que Sebastián se encuentra estable. Además calificó de inverosímil la equivocación que cometió el médico que retiró, del niño de tres años que padece cáncer, un riñón sano cuando tenían que extirparle el otro que estaba afectado.

“Cuesta creer esta equivocación, es demasiado grave, pero nos interesa la salud del niño, le hemos transmitido a la familia que el Gobierno se hará cargo del tratamiento médico, nos haremos cargo íntegramente del trasplante”, afirmó Arce.

Agregó que se coordinará con el Ministerio de Salud para colocar a Sebastián en la lista de prioridad para recibir un trasplante de riñón.

“Vamos a priorizar para darle a Sebastián la posibilidad de que el trasplante sea lo antes posible, que sea de manera inmediata. Además vamos a analizar de que otra manera podemos ayudar a esta familia, que está compuesta por una pareja joven”, explicó.

La autoridad evitó referirse a la situación jurídica y las acciones que se tomarían en contra del profesional médico que extirpó el riñón equivocado a Sebastián, ya que se está priorizando la vida del niño y prestar todo el apoyo a la familia.

“En un principio concuerdo con la familia que nos ha pedido coadyuvar en su salud, en su bienestar y que el niño pueda salvar la vida, ese es nuestro objetivo principal. Por supuesto que el Ministerio Público ha tomado cartas, tendrá que haber una investigación, se entiende que fue un error, pero hay algunas áreas que no pueden permitirse estos errores, no es concebible, no condenamos a nadie, tiene que haber una investigación”, acotó.

La cirugía

El miércoles por la mañana Sebastián, el menor de tres años, fue sometido a una cirugía en la que debían extraerle el riñón izquierdo en el que se le había detectado un tumor; sin embargo, terminó sin el riñón derecho.

Eber Justiniano, padre del menor, en entrevista con EL DEBER Radio, dijo que cuando le entregaron el reporte de la cirugía observó que se extrajo el órgano derecho y fue inmediatamente a consultar a los médicos si se trataba de un error de tipeo, pero no… se habían equivocado.

El médico a cargo de la cirugía, que según informó el secretario de Salud de la Gobernación, Óscar Urenda, trabaja en la Caja Nacional de Salud y hace un trabajo solidario en el Oncológico aceptó que se trataba de un error y el niño fue ingresado nuevamente al quirófano. En menos de tres horas fue sometido a dos intervenciones y se quedó sin los dos riñones.

EL DEBER / Miguel Roca