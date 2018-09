Qué significa el caso Kavanaugh: la acusación de agresión sexual contra el juez nominado al Supremo que mantiene en vilo a EEUU

El senador republicano John Kennedy quiere saber si el juez Brett Kavanaugh cree en Dios. Kavanaugh responde que sí. “Quiero que me mires a los ojos”, dice Kennedy. “¿Ninguna de estas acusaciones son verdaderas?”. Kavanaugh, sin apartar la mirada, dice: “Correcto”. Kennedy insiste: “¿No tienes ninguna duda de ello?”. Kavanaugh se reafirma: “Cero. Estoy 100 por 100 seguro”. Kennedy lo intenta una última vez: “¿Lo juras por Dios?”. Kavanaugh responde para cerrar: “Lo juro por Dios”.

El impactante intercambio finiquitaba en la tarde del jueves la última audiencia de Kavanaugh al frente del comité judiciario del Senado de los Estados Unidos. Suponía también el cierre de una jornada histórica en la que los dos grandes protagonistas fueron el juez y Christine Blasey Ford, una catedrática de filosofía de Palo Alto, California, que acusa a Kavanaugh de agredirla sexualmente en una fiesta cuando ambos iban al instituto hace más de 36 años.

En las últimas semanas, Kavanaugh se ha enfrentado a las preguntas de los 21 senadores del comité, además de al escrutinio de los medios y la sociedad estadounidense. En juego está su nominación al noveno puesto de la cámara más alta del brazo judicial estadounidense, el Tribunal Supremo. Y de los 21 senadores del comité judiciario depende que la nominación de Kavanaugh llegue a la cámara del Senado para aprobación de los 100 miembros que la componen.

Con el historial conservador de Kavanaugh como juez y las mayorías republicanas en comité y Senado, la palabra de un hombre de currículum académico y judicial impecable que testifica bajo dos juramentos, el legal y el espiritual, debía ser suficiente. “En Dios confiamos”, lee de hecho el lema oficial nacional de Estados Unidos y que puede verse en todos sus billetes de dólares. Pero las acusaciones a las que se enfrenta Kavanaugh estos días tienen una resonancia política, social y cultural más grande que sus declaraciones porque encajan en un movimiento que ha removido los cimientos del país desde el pasado octubre: el #MeToo.

Horas antes de que hablara Kavanaugh, Blasey Ford había tomado la palabra frente al comité. La cobertura mediática en torno a su testimonio tenía en vilo a todas las grandes cadenas de noticias de Estados Unidos y a decenas de millones de espectadores a lo largo del país, a falta de que se confirmen las por seguro enormes audiencias de la cita. Su intervención llegaba en un momento crítico y tras días de negociaciones y alarmas políticas en todos los frentes. Porque pese a que Kavanaugh fue nominado por Donald Trump a primeros de julio, Blasey Ford no hizo pública su acusación hasta el 16 de septiembre en una entrevista con The Washington Post.

Why have you held it to yourself all these years? As you look back, can you indicate what the reasons are?

“Well, I haven’t held it in all these years. I did disclose it in the confines of therapy, where I felt like it was an appropriate place to cope” #KavanaughHearings pic.twitter.com/zZUYjVJWMl

— CBS This Morning (@CBSThisMorning) 27 de septiembre de 2018