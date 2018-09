Quiroga reivindica su inocencia y dice que, con la amnistía, Morales admite que hay persecución

“No tengo nada de que ser amnistiado, si hubiera justicia y democracia en Bolivia, Tuto Quiroga debería estar condecorado”, subrayó al mediodía de este jueves en un contacto con la prensa de La Paz desde Beijing, China.

Jorge Quiroga, expresidente

Foto: Wara Vargas-archivo

Enterado de la decisión del presidente Evo Morales de conceder amnistía a los expresidentes Carlos Mesa y Jorge Quiroga, esté ultimo reivindicó su inocencia, aseguró que no tiene nada por lo que tenga que pedir perdón y consideró que la medida es una admisión del gobernante boliviano de que en Bolivia existe persecución política.

“No tengo nada de que ser amnistiado, si hubiera justicia y democracia en Bolivia, Tuto Quiroga debería estar condecorado”, subrayó al mediodía de este jueves en un contacto con la prensa de La Paz desde Beijing, China.

Quiroga es procesado por la Justicia boliviana por la presunta firma, sin autorización congresal, de más de 100 contratos petroleros con transnacionales. Por este proceso, tiene anotados preventivamente sus bienes y debe cumplir con el registro biométrico de la Fiscalía cada mes.

“Hace casi cinco años soy el único presidente en democracia que tiene que hacer eso y nunca me he quejado, nunca he llorado, nunca he antepuesto un tema personal a la sagrada causa nacional y siempre que me han convocado mis acusadores, Evo Morales y (el ministro de Justicia y Transparencia Institucional) Héctor Arce, he estado en las reuniones”, dijo.

Quiroga reveló que en la reunión que sostuvo él y otros exgobernantes y excancilleres con el presidente Morales hace dos semanas planteó, como lo hizo a principios de agosto, que se archive el caso Quiborax en el que se lo procesa a Mesa.

Explicó que hizo el pedido porque “hacía daño a la causa marítima porque el ministro Marítimo, Héctor Arce, el procurador marítimo (Pablo) Menacho” con los presidente del Legislativo “estaban enjuiciando al vocero marítimo por una estafa chilena”.

“En lo personal, jamás he pedido ni pediré nada porque merezco medalla y no tengo culpabilidad alguna”, insistió.

Morales anunció el beneficio a cuatro días de que se conozca el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la demanda marítima con el fin, dijo, de consolidar la unidad y así afrontar el venidero escenario post La Haya.

“Celebro lo que el presidente Morales por fin, después de tantos años, al decir que se requiere amnistía, reconoce lo que hace tiempo venimos pidiendo: que pare la persecución política. Reconoce que la está haciendo”, señaló el exmandatario (2001-2002).

A su juicio, la medida debía aplicarse con mucha antelación porque “costó vidas y años de libertad” y citó, como ejemplo, a Róger Pinto, “que me lo devolvieron en una cajita de cenizas” y a José María Bakovic procesado por supuestos casos de corrupción en la construcción de caminos.

“Presidente, usted ha reconocido esta mañana que hay persecución política”, subrayó y demandó que el beneficio se extienda, en la misma línea que el líder de Unidad Nacional (UN) Samuel Doria por quien también abogó, a políticos y personas como Leopoldo Fernández (caso Porvenir), Róger Pinto Zvonko Makovic (Caso Hotel Las Américas), Gary Prado o Branko Marinkovic y el médico Jhiery Fernández del caso del bebé Alexander. (27/09/2018)

Fuente: la-razon.com