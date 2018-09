Rafael Gumucio: “El sexo tiene muy buena prensa y nadie lo asocia con el miedo”

-El comienzo de la novela está vinculado con una enfermedad misteriosa del protagonista, Antonio, quien tiene que hacerse una intervención quirúrgica en el pene. ¿Por qué arrancar por ahí?

-La frase inicial, que dice “tu cuerpo está peleado con tu pene” o “tu cuerpo no acepta tu pene” me pareció tan fuerte e implicaba tantas cosas que no cabía otra que escribir una novela para llegar a esa frase, que es un disparador. Esto que le pasa a Antonio, que en el caso de él es clínico, porque se lo diagnostica un doctor, les pasa a muchísimos varones. Para muchos el pene sigue siendo un cuerpo extraño, sigue siendo un testigo. A mí me ocurrió como a Antonio, un doctor me dijo esa frase. Me pareció que 40 años de psicoanálisis habían encontrado en esa frase un resumen. Porque eso me lo dijo un dermatólogo, no un psiquiatra. Si me lo hubiera señalado un psiquiatra, habría dicho “bueno, hay algo simbólico”. Pero como me lo dijo un dermatólogo me pareció más profundo.