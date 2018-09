Repartidores de gaseosas evitaron un atraco armado en Santa Cruz

Uno de los repartidores enfrentó a la persona armada, la despojó del arma y persiguieron a los malhechores que se dieron a la fuga

EL DEBER

Santa Cruz.- Pasada las 12:00 de este viernes tres personas, una de ellas armada, intentaron atracar a un camión repartidor de Coca Cola por la zona de la Colorada. La valiente acción de uno de los repartidores frustró el robo.

La acción fue grabada por una cámara de vigilancia y se ve el momento en que tres personas sorprenden a los repartidores de gaseosa, uno de ellos con arma en mano reduce a los repartidores y pide el dinero recaudado.

Aca puedes ver el video

Uno de los repartidores se enfrentó a uno de los atracadores, le quitó el arma y con ella le propinó un fuerte golpe a uno de los malhechores que tras verse en desventaja escapan del lugar.

Así quedó el arma de fuego tras el golpe que propinaron a los antisociales

Los repartidores persiguieron a los atracadores con la finalidad de agarrar a uno de ellos; sin embargo no lo consiguieron. Afortunadamente no resultaron heridos y los antisociales no lograron su cometido.

Fuente: eldeber.com.bo