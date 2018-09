Reprogramado Wilstermann ante Real Potosí

Clausura. La victoria haría escalar a los aviadores a la 15va posición en la general.







Wilstermann y Real Potosí se enfrentarán en esta jornada (15:00) en Sacaba en partido reprogramado por la sexta fecha del campeonato Clausura de la División Profesional del Fútbol Boliviano. Los aviadores podrían sumar su cuarta victoria y de esta manera subir a la 15va casilla de la general. Entre las novedades está el posible ingreso del argentino Cristian Chávez, quien ya cumplió sus cuatro partidos de suspensión por la gresca con Thiago Leitao. Los potosinos, por su parte, necesitan los tres puntos ya que se encuentran en la última plaza con cuatro unidades y son firmes candidatos a perder la categoría.

Una de sus figuras estaría de vuelta. “Todo el esfuerzo que hicieron (por sus compañeros) es para aplaudirlo. Uno que está afuera no puede hacer nada, se sufre, tenía muchas ganas de jugar, por las circunstancias que se dieron no pude estar, pero ahora me toca jugar y con mi presencia los ayudaré”, fueron las palabras del argentino en el último entrenamiento de Wilstermann. El jugador tuvo que cumplir cuatro partidos de suspensión debido a una pelea en pleno partido contra el brasileño Thiago Leitao, quien en ese entonces formaba parte del cuerpo técnico de los aviadores. Otro jugador que no se sumó a la lista de disponibles para el técnico Álvaro Peña, es el ariete Yerco Vallejos. La resolución emitida, ayer, por el Tribunal de Justicia Deportiva (TJD) de la División Profesional oficializó la suspensión del delantero por dos partidos. Ya cumplió uno ante Bolívar, por lo que ahora se perderá el cotejo de hoy.

Por su parte, los potosinos están en una situación complicada, tanto en la parte futbolística como dirigencial, debido a que están en la última casilla de la general. En la jornada de ayer, realizaron una asamblea para elegir al nuevo directorio, sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se conocían los resultados finales.

6 Perdidos

Suman los potosinos. Podrían descender esta temporada.

Fuente: eldia.com.bo