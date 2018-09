Residentes bolivianos comienzan a volverse a su país por la crisis argentina, dice El Tribuno de Salta

Residentes bolivianos comienzan a volverse a su país por la crisis argentina

Lo afirmó el cónsul de Bolivia en Jujuy, Nelson Guarachi Mamani. El funcionario dijo además que bajó considerablemente el ingreso de bolivianos a Argentina.

El Cónsul de Bolivia en Jujuy, Nelson Guarachi Mamani, aseguró que por la situación económica que se vive en el país muchos migrantes bolivianos deciden retornar a su país de origen. Al mismo tiempo, señaló además que se paralizó la llegada de ciudadanos bolivianos a la Argentina.

“Tenemos mucha gente que ha inmigrado muchos años atrás, generaciones, tienen una estabilidad laboral y social, y por la situación que está complicada en Argentina mucha gente que se vino hace un par de años está decidiendo volver a su país de origen”, expresó el cónsul. Incluso aseguró que disminuyó la migración boliviana a este país, que solía ingresar principalmente a Buenos Aires y distintas provincias para insertarse en la agricultura, la industria textil y el comercio.

No hay referencia de migrantes hacia Argentina. Al ver la documentación se puede ver que el movimiento de ‘migrantes golondrinas’, que venían en épocas de cosecha y luego volvían bajaron por el (tipo de) cambio. Si te pagan 500 pesos ya no llegan ni a 100 bolivianos, por lo cual no conviene venir”, señaló el funcionario a Cadena 3.

Nélson Guarachi Mamani, cónsul boliviano en Jujuy

“Por otro lado, la gente que ha venido hace un par de años no tiene estabilidad laboral o no está muy bien en Argentina y están decidiendo volver al país de origen”, explicó.

Además, dijo que la crisis también impactó en el comercio binacional. “Antes había un importante movimiento económica de ambos lados, ahora el movimiento bajó muchísimo, casi a un 20 por ciento”, indicó.

Cobro de la salud pública

Y en relación al proyecto del cobro de la salud pública a inmigrantes bolivianos estimó que se tratará en las Cancillerías de ambos países como lo vienen haciendo y recordó que Bolivia aceptó reciprocidad por lo que en algún momento habría una reunión de mandatarios para hacer anuncios al respecto.

El Tribuno / Salta