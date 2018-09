Revilla: ‘Si Carlos de Mesa se decide a ser candidato, hablaremos con él’

Luis Revilla está en el centro del debate político de las últimas horas. Después de revelar que tiene conversaciones con el MAS y otros partidos, escribió una serie de tuits en los que aclara algunos puntos.

“Que Evo no pueda ser candidato no significa que no habrán elecciones en 2019” escribió el alcalde de La Paz y líder de Soberanía y Libertad (SOL.Bo) y dijo que busca impulsar un proyecto alternativo al MAS que renueve el sistema político.

Luego publicó: “Apoyaremos al candidato o candidata que garantice renovación y fin de ciclo de los políticos tradicionales pero también un gobierno consistente, fuerte y de unidad. Por alguna razón, Carlos (de) Mesa es visto así por buena parte del país“.

EL DEBER conversó con el alcalde paceño para saber si tiene afinidad con De Mesa y si ve un escenario compartido con él.

_Por lo que dice en su tuit, ¿se puede interpretar que usted tiene una afinidad política con Carlos de Mesa?

De Mesa es visto ahora como un buen candidato, no en vano está peleando la preferencia electoral con el presidente Evo Morales. Pero una vez que conozcamos cuál es su decisión, será una oportunidad para hablar y saber si existen afinidades y si efectivamente hay la posibilidad de impulsar un recambio generacional, que es lo que nosotros queremos.

_Usted habla de renovación, pero Carlos Mesa ya fue parte de un proyecto político, fue presidente y renunció al cargo. ¿Cómo se entiende la renovación que propone?

Así como le digo. Hay mucha gente que ve a Carlos de Mesa como una renovación, aunque no sea exactamente su situación. Está como un factor de renovación porque aparece en los primeros lugares de las encuestas frente a otros que han sido candidatos varias veces. Yo me pregunto lo mismo que usted, por eso digo “por alguna razón, la gente lo está viendo como un factor de renovación”.

_Y más allá de cómo lo ve la gente según las encuestas, ¿cómo lo ve usted?

Eso dependerá de lo que conversemos con él. Si él compartiera con nosotros este ánimo de que las listas y los futuros eventos electorales estén marcados por la presencia de gente joven y mujeres, entonces sí va a representar un factor de renovación.

_Carlos de Mesa tiene preferencia según las encuestas pero no tiene partido. En cambio usted sí tiene partido, que puede tener personería jurídica para ser nacional, pero no puntea alto en las encuestas. ¿Le gustaría que Carlos de Mesa sea el candidato a presidente de SOL.Bo?

No es algo que hayamos considerado todavía, no tiene sentido considerar algo que es tan incierto hoy día. No es un tema de gustos, sino de realidades políticas. Si él decide ser candidato, vamos a hablar con él y ver si tenemos afinidades y compartimos criterios. Si es así, seguramente nos gustará que sea candidato. Y eso no incluye solo a Carlos de Mesa, tiene que haber un proceso de recambio de la clase política.

_Está claro que una alianza política debe tener como base coincidencias ideológicas. Si las hubiera, ¿estaría dispuesto a hacer una dupla con él?

No lo creo. Tendríamos que ver qué es lo mejor en un escenario electoral, quizás lo mejor sea una mujer joven o alguien del oriente.

_¿Alguien como su esposa, por ejemplo?

No me estoy refiriendo a mi esposa en absoluto.

_¿Ve algún liderazgo cruceño que pueda ser representativo a nivel nacional?

No lo veo en este momento y las encuestas lo están diciendo. El gobernador Rubén Costas, a quien aprecio mucho, tiene una preferencia electoral importante pero centrada en Santa Cruz. Está claro que este no va a ser el momento en el que un líder cruceño pueda pelear la presidencia del país, por los datos de las encuestas que es lo único en lo que podemos basarnos.

EL DEBER