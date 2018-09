Rise Up, uno de los juegos más difíciles para Android

En lo que va del 2018 he probado una gran cantidad de juegos, pero si me dan a elegir el más minimalista y difícil de todos, tengo que decir que Rise Up es el principal del listado.

Evidentemente, apenas te encuentras con el juego en Google Play, te dan pocas ganas de descargarlo al ver solo el icono de un globo. No obstante, si bajas un poco más en la descripción, te encontrarás con que es nada más y nada menos que el #1 en la categoría de Principales gratis Sala de juegos, tiene más de 50 millones de descargas y cuenta con una valoración de 4,2. ¿Gracias a qué lo han conseguido? ¡A su mecanismo de jugabilidad tan sencillo!

Rise Up, jugar es de lo más sencillo y difícil

El juego ha sido desarrollado con la finalidad de romper con nuestra paciencia al ser tan simple pero con una dificultad enorme. Tu único objetivo en Rise Up es proteger el globo (este se encuentra estático) de todos los objetos que se deslizan desde la parte superior con el fin de no dejarnos avanzar por los niveles.

Para ello contarás con un círculo protector (de menor tamaño que el globo), el cual podrás controlar con un dedo para que sea una especie de trampolín y se encargue de golpear a todo objeto que trata de pinchar nuestro globo.

En teoría, todo esto es súper sencillo, pero en la práctica, la cosa se pone totalmente ruda a medida que van pasando los niveles. Es más, en ocasiones, la dificultad se hace presente desde el primer o segundo nivel, pues aparece todo tipo de formas como círculos (grandes y pequeños), líneas, estrellas y demás figuras geométricas.

En total, encontramos hasta 45 niveles (en mi casa solo he podido alcanzar el nivel 7 y eso fue luego de cientos de intentos). Cada segundo que tu globo sigue con vida irá aumentando la puntuación de la partida, esta se puede ver desde la parte superior izquierda de la pantalla. Con los puntos, puedes desbloquear diversos modelos de colores del globo.

Además de lo anterior, cuando el modo historia te tenga con los pelos de punta por no poder avanzar en él, puedes internarte en el modo desafío, que también cuenta con niveles interesantes a menor escala (en algunos casos). Por todo lo demás, también podrás ver tu lugar en el ranking a través de Google Play Games, ver estadísticas con los intentos y éxitos y tener acceso a un tutorial.

Descargar Rise Up

Con todo lo mencionado en cuestión, no hay razón para no darle una oportunidad a este título gratuito a cambio de un poco de publicidad. A continuación te dejamos el enlace de descarga a coste cero para que te lo bajes en tu Android ya mismo.

Rise Up: descargar desde Google Play



Fuente: wwwhatsnew.com