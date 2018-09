Romero sospecha que fiscales dilatan los casos para “manipular” y “armar cosas”

Romero reaccionó ante las ultimas informaciones que surgieron en el caso del asesinato del viceministro, Rodolfo Illanes.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero. Foto: ANF

La Paz, 28 de septiembre (ANF).- El ministro de Gobierno Carlos Romero deslizó la posibilidad de que los fiscales dilaten el caso del asesinato de Rodolfo Illanes para “manipular” y “armar cosas”, en una coyuntura en la que los fiscales están contra las cuerdas, ante la posible manipulación del caso bebé Alexander.

“El Ministerio Público ha tenido el suficiente tiempo para esclarecer este hecho (asesinato de Illanes), el suficiente tiempo. Yo no sé si algunos hechos los postergan, los dilatan para manipular, para armar cosas, no lo sé. Tampoco me preocupa”, declaró el titular del Ministerio de Gobierno.

Así reaccionó Romero, ante recientes informaciones que publicó ANF en torno a las investigaciones sobre las circunstancias del conflicto entre el Gobierno y los mineros que terminó con la vida del extinto viceministro de Régimen Interior y la muerte de otros cooperativistas.

De acuerdo a las declaraciones del chofer de Illanes ante el Ministerio Público, éste percibió con extrañeza que el vehículo de la exautoridad no contaba con armamento, ni gases, ni chalecos que siempre estaban en el motorizado, cuando se trasladaron a la zona de Panduro donde se concentraba el conflicto.

Asimismo, reveló que el entonces director de Régimen Interior y Policía y actual viceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga escapó de la zona de enfrentamiento cuando los mineros capturaron a Illanes.

En sus declaraciones también señala que ese día, el 25 de agosto de 2016, los policías sí portaban armas letales que fueron usadas en contra de los mineros, que pudo observar a un grupo armado al mando del comandante José Luis Aranibar.

“Algunas declaraciones sorprendentes, extrañas ¿no es cierto? que se presenta en el contexto que unos fiscales que están contra las cuerdas, porque posiblemente han manipulado un caso y han condenado a un culpable (inocente), posiblemente”, dijo en relación al caso del bebé Alexander y la sentencia de 20 años en contra de Jhiery Fernández, que según la juez Patricia Pacajes, es inocente.

La jueza reveló en una grabación que el médico en el caso del niño Alexander es inocente y que “todos” lo sabían, al referirse a jueces y fiscales. También identifica al Fiscal General Ramiro Guerrero de haber presionado para sostener el delito de violación en el hecho, en base a un errado informe forense.

Romero cree que se trata de una “burbuja distractiva”, cuestiona el por qué después de más de dos años sale a la luz pública estas declaraciones del policía y chofer Rubén Q.

“Entonces, que a estas alturas se pretenda aparecer con nuevos hechos me parece que pude ser la estrategia de alguien que se siente presionado por la coyuntura. No nos preocupa mucho, cuando se arman estas declaraciones se caen por su propio peso”, sostuvo Romero.

El ministro anunció una profunda investigación “me parece raro que se quiera direccionar este tema del viceministro Illanes”, sostuvo, al añadir que cuando “uno actúa de mala fe cae en su propia trampa”.

A dos años del hecho, no se inició el juicio oral en ninguno de los dos procesos abiertos por la muerte de Illanes.

/NVG/

Fuente: ANF