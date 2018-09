Se avecinan unas semanas bien nutridas de novedades en el panorama tecnológico, con varios anuncios por parte de compañías como Google, Microsoft o Huawei, entre otras, ya programados. A estas se suma ahora Samsung, que ha enviado las invitaciones para un inesperado y misterioso evento el mes próximo bajo el lema “4x fun“.

Un críptico mensaje que se aclara un poco con un subtítulo que reza “Un evento Galaxy”. De esta manera podemos conocer que la empresa tiene en mente ampliar su familia de terminales más exitosa, descartando el resto de posibilidades. Así y todo, el cerco no queda demasiado acotado y las posibilidades son múltiples para un evento que no estaba marcado en el calendario de grandes lanzamientos para el último tramo del año.

La cámara, ¿protagonista?

Si bien la invitación no arroja demasiada luz sobre el asunto, hay dos factores que invitan a pensar que lo que Samsung podría anunciar ese día es un teléfono con cuatro lentes en su parte trasera. En primer lugar, disponemos del “4x” en el cartel, un término que se utiliza para denominar los aumentos en el apartado fotográfico y que, si bien no ha de hacer referencia necesariamente a la capacidad para hacer zoom del terminal, definitivamente invita a pensar que alude a la cámara y no a otro aspecto.

No es lo único, sin embargo, que apunta en esta dirección. A principios de este mismo mes el tuitero @UniverseIce, conocido por haber obtenido filtraciones de la compañía en el pasado, publicaba el siguiente mensaje:

Samsung

Camera Camera Camera Camera — Ice universe (@UniverseIce) 2 de septiembre de 2018

En él hace referencia a cuatro cámaras que, en una respuesta posterior, afirma que se encuentran todas en la parte trasera del terminal. Unas noticias que encajan también con las declaraciones de DJ Koh, CEO de la división Electronics de Samsung, de hacer la gama media mucho más atractiva para los consumidores poniéndola al frente de las innovaciones. Quizá este sea el primer paso en esta nueva dirección.

Por último, tenemos también el texto que acompaña a la invitación, donde se lee: “El nuevo dispositivo Galaxy de Samsung ofrece más formas de expresarse que nunca. Captura la diversión con Samsung […]”. El ámbito fotográfico de los teléfonos suele ir de manera frecuente asociado a palabras como “captura” y “expresión” por lo que, nuevamente, vuelve a ser plausible que este apartado sea el protagonista en el nuevo terminal.

Nada de esto debe tomarse como seguro, a pesar de todo. La amplitud de opciones es notable y solo la tecnológica sabe lo que desvelará el próximo día 11 de octubre, cuando está programado el evento.

