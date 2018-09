Samsung Experience 10 con Android 9 Pie en un Galaxy S9: capturas de la interfaz

Tras la liberación de Android 9 por parte de Google, ahora es el turno del resto de fabricantes para adaptar la actualización a sus modelos. Samsung es uno de éstos y, a juzgar por las capturas de pantalla filtradas, ya se encuentra inmersa en el desarrollo de Samsung Experience 10 con Android 9 Pie para el Galaxy S9. Una actualización que promete, al menos a primera vista, un gran cambio en la interfaz gráfica.

Project Treble ha acelerado de forma notable la actualización de los smartphones. De hecho, a estas alturas marcas como Sony, OnePlus o Nokia ya han lanzado sendas actualizaciones basadas en Android 9. Ahora, a tenor por las pistas que llegan desde XDA, sabemos que Samsung es una de las marcas que se encuentra inmersa en el proceso de adaptación de la nueva versión de Android a uno de sus buques insignia, el Samsung Galaxy S9.

Android 9 Pie en un Galaxy S9

Estas tareas iniciadas por el departamento de software del fabricante no han pasado desapercibidas. Tanto, que ya hay constancia de la primera prueba en un Samsung Galaxy S9 Plus, aunque referida a la versión con procesador Snapdragon y no Samsung Exynos. De hecho, desde XDA prometen una guía de instalación muy pronto…

No obstante, la información más suculenta en el día de hoy corre a cargo a una serie de capturas de pantalla filtradas en las que se muestran con todo lujo de detalles los cambios estéticos que se aplicarán sobre la interfaz Samsung Experience 10 con Android 9 Pie sobre el Samsung Galaxy S9.

A grandes rasgos, el factor común es la adaptación de la interfaz al nuevo estilo impuesto por Google en Android 9. En todas y cada una de las capturas de pantalla que han aparecido en la Red se puede ver cómo todas las esquinas aparecen redondeadas, con contornos mucho más suavizados. Repetimos, una clara influencia del diseño de la interfaz imprimida por Google en sus smartphones y la propia versión de Android 9 Pie.

En lo que se refiere a las novedades y cambios estéticos, Samsung Experience 10 deja ver novedades tales como un rediseñado apartado para los ajustes rápidos, con iconos redondeados y que ahora ocupan toda la pantalla.

Las notificaciones y la propia pantalla de bloqueo muestran renovaciones, tal como puede ser la recolocación del reloj o el estilo de fuente. Del mismo modo, los iconos de acceso rápido a las apps de cámara y teléfono han sido sustituidos por colores. La multitarea también varía de forma ostensible, tanto en diseño como en funcionalidad dado que ahora se listan las apps en un carrusel lateral.

Modo oscuro, el tema noche para el Galaxy S9

Otra de las grandes novedades que se aprecian en la nueva versión de la interfaz gráfica, Samsung Experience 10, es la introducción de un modo noche. En realidad, en base a las explicaciones recogidas por los chicos de XDA parece indicar que se trata de un tema denominado Noche que oscurece todos los fondos con el color negro. Otra novedad propiamente dicha y relacionada con el modo oscuro para el Samsung Galaxy S9 es la posibilidad de ajustar su activación programada – en un horario predefinido- o activación automática en función de la hora del día.

Adaptaciones en las apps más destacadas

No solo vemos diferencias en la interfaz del sistema, sino que Samsung Experience 10 basado en Android 9 Pie nos ofrecerá una actualización y adaptación del diseño de apps como la de Contactos, Mensajes, el asistente Bixby, Correo electrónico, gestor de archivos, Samsung Internet, app de cámara y galería.

En todas éstas apreciamos la renovación de la interfaz para adaptarla a la del sistema, además de otras novedades en lo que al software de la cámara se refiere.

Gestos táctiles

Android 9 Pie será la versión encargada de introducir gestos táctiles en el sistema de Google, aunque Samsung tiene pensado incluir los suyos propios. Así lo podemos ver como adelanto en un gif animado, donde se puede ver el funcionamiento de éstos en la pantalla de inicio, así como el apartado desde el menú de ajustes desde el que se podrán activar y configurar.

Disponibilidad de la actualización

La filtración acontecida no deja al descubierto información que nos permite conocer los planes de Samsung de cara al calendario de actualizaciones para sus modelos de referencia. No obstante, la filtración de las capturas de pantalla de Samsung Experience 10 dejan patente que el desarrollo del firmware está en marcha y su lanzamiento oficial estará condicionado a los resultados de las tareas que afronta el equipo de ingenieros de Samsung.

