Samuel Doria Medina: “Uno no se retira de la política a uno le retira el pueblo”

El líder de la opositora Unidad Nacional competirá en las elecciones primarias. Destaca el perfil y liderazgo de Soledad Chapetón, pero descarta que sea candidata en binomio presidencial, porque debe terminar su gestión en la ciudad de El Alto.

Samuel Doria Medina en entrevista con ANF.

La Paz, 19 de septiembre (ANF).- Samuel Doria Medina descarta dejar la política, dice que se retirará cuando así lo disponga el pueblo. Participará en las elecciones primarias en enero de 2019 y espera llegar a ser el candidato en los comicios de octubre de 2019; aunque está dispuesto a apoyar al candidato que tenga mayor apoyo, para apostar a una candidatura única de la oposición.

En entrevista con ANF, dijo que aunque reconoce que el perfil de Soledad Chapetón en binomio puede ser muy favorable, sostiene que la alcaldesa debe cumplir su mandato al frente del Gobierno Autónomo Municipal de la ciudad de El Alto.

Cree que a diferencia de Unidad Nacional, los otros partidos políticos como el MAS, el Movimiento Demócrata Social o Soberanía y Libertad no tiene en sus filas una figura política femenina tan fuerte como la de Soledad Chapetón; se anima a decir que Rubén Costas, al igual que Ernesto Suárez y Oscar Ortiz alcanzan a un liderazgo oriental, pero no en el occidente tampoco nacional.

Mientras que sobre Carlos Mesa dice que debe decidirse si será o no candidato y recuerda que es renuente a las estructuras partidarias necesarias para gobernar.

ANF: La oposición no está dando señales sobre cómo se organizaría para conformar un bloque de unidad, ¿esto les preocupa?

Samuel Doria Medina: Se tiene que lograr que haya un solo candidato el mes de octubre de 2019. Lo que tal vez genera cierta incertidumbre y preocupación es cómo se puede llegar a ese camino. El camino ideal o alianza ideal de todos los partidos políticos será difícil, porque varios se pronunciaron, porque quieren hacer na unidad con exclusiones.

Para mí está claro que tienen que ser excluidos los que saquearon al Estado, sean jóvenes o viejos, no pueden ser parte del proyecto de unidad. Pero si hay gente que quiere construir país tiene que ser parte.

La unidad se va ir construyendo en etapas y veo que hay una presión de la población que plantea que haya una unidad. Creo que está demás el recuerdo el Movimiento Sin Miedo que cuando fue convocado el 2014, respondió: ‘que se unan los débiles’, al final quedó al margen. Ahora todavía hay un camino largo por recorrer, porque falta un año para la elección general.

ANF: Pero hay primarias y eso presiona a los políticos.

Samuel Doria Medina: Las primarias es una etapa intermedia, de aquí a cuatro meses, donde claramente se va a depurar (candidatos), porque antes hasta el último día de inscripción cualquiera se puede inscribir, ahora no, el que quiera participar tiene que inscribirse en las primarias.

Con este escenario de las primarias deberíamos buscar el consenso que el que tenga más apoyo sea el candidato de la oposición.

ANF: Pero hay políticos que dicen no a ese tipo de unidad. Félix Patzi, Luis Revilla, entre otros.

Samuel Doria Medina: Un primer filtro para hacer las primarias es que puede haber dos o tres alianzas que participen -y de esas- ahí entre esos partidos debe existir el acuerdo, que el que tenga mayores votos sea el candidato único.

ANF: Pero es tener mucha confianza, el 2014 ya hubo partidos que rompieron con esa propuesta de unidad.

Samuel Doria Medina: Pero hay una experiencia del 2014. Será difícil, puede ser que haya partidos pequeños o marginales que participen por su sigla, para hacerse conocer, pero lo importante es que no se parta la votación, que no haya candidatos que resten como pasó el 2014.

ANF: Hay un voto duro del MAS, otro voto que será sí o sí de la oposición, pero hay un voto flotante que no está decidido.

Samuel Doria Medina: Veo con mucha claridad que (la gente) está cansada de los masistas. En este momento la gente ya no quiere saber del MAS. En este momento no veo que la población haya tomado una decisión por un líder, porque falta más de un año. Entre varios que hay aquí oposición van a tener que ofrecer una propuesta. Muchas veces el mensaje es el mensajero, ahí la gente va a elegir con quién reemplazar al MAS.

Estuve en muchos lugares municipios como Achacachi, norte Potosí, Laja y áreas rurales donde la gente está cansada del MAS, incluso más que en algunas ciudades.

ANF: Ustedes pretenden redituar este voto “flotante”, es decir, a la población que está entre el MAS y la oposición, pero que no tiene una decisión?

Samuel Doria Medina: La población, incluso yo diría que se ha reducido el apoyo en el bloque duro del MAS, que hay gente que dice que votó por el MAS, pero no lo hizo. He escuchado decir que cualquiera que venga será mejor, cualquiera de los posibles candidatos.

ANF: Será como en las elecciones de 2005?

Samuel Doria Medina: Si, exacto.

ANF: ¿Usted será candidato en las primarias?

Samuel Doria Medina: Si desde luego. Voy a competir, pero con la predisposición que si hay otro candidato con más apoyo que yo lo vamos a apoyar. Hay un trabajo en Unidad Nacional del instrumento político de 15 años.

Está claro que en la política nadie regala nada, uno tiene que ganarse sus espacios, desde ese punto de vista vamos a utilizar hasta la última gota de sudor y hasta el último peso paga ganar y para reemplazar a este Gobierno, porque consideramos que podemos hacer las cosas mucho mejor.

Ahora, primero está el país, por eso decimos que si hay otro que tiene más respaldo lo respaldaremos, pero eso tiene que ser en la cancha. Acuérdese del juez Alberto Costa obregón antes que comience la campaña era el que arrasaba, pero empezó la campaña y se desinfló.

ANF: ¿Samuel Doria Medina no se va a retirar de la política?

Samuel Doria Medina: Uno no se retira de la política a uno le retira el pueblo.

ANF: Es decir, ¿que la población no lo apoye con el voto?, por ejemplo, igual que a Juan del Granado?

Samuel Doria Medina: Claro. No, voy a cometer el error de querer forzar las cosas, si veo que el algún momento la población quiere ir por otro camino, me hará a un lado.

ANF: Unidad Nacional también tiene a Soledad Chapetón ¿qué dice usted sobre esa figura?

Samuel Doria Medina: No hay duda que UN es el partido que tiene una dirigente mujer en los niveles más altos. No conozco otro partido en Bolivia que tenga a una mujer como la vicepresidenta del partido. No veo en el MAS, no veo en Demócratas, no hay en Sol.bo, en ninguno de ellos.

Soledad está avanzando está en la Alcaldía de El Alto, está claro que Soledad por su carrera política tiene que terminar su gestión en El Alto, y ella lo tiene muy claro.

Ella tiene que terminar bien su gestión en El Alto. A Soledad no le gusta que diga: ‘cuando ella llegó (a la Alcaldía) El Alto era un pueblo grande y cuando se vaya será una ciudad moderna. Porque El Alto no tenía infraestructurita básica, no tenía avenidas y cuando Soledad termine su gestión la ciudad tendrá la terminal de buses más importante de Suramérica, tendrá la alcaldía más moderna de todo el país y será una ciudad donde esté resuelto el problema de basura, con varios pasos a nivel, múltiples avenidas, en fin, va a cambiar esa ciudad. Entonces, Soledad tiene que terminar ese trabajo.

ANF: ¿Pero a usted le puede ayudar políticamente o no?, porque es una de las mujeres que se enfrentó al MAS en El Alto?

Samuel Doria Medina: Desde luego, no hay duda, pero ahí está el riesgo de que si ella sale de El Alto, la población no lo vea bien. Además Unidad Nacional tiene una excelente organización de trabajo en El Alto.

ANF: En el Movimiento Demócrata Social (Demócratas) no se ve un perfil de candidato muy claro, aunque sí tiene estructura; por el otro lado, vemos a Carlos Mesa con buen perfil, según intenciones de voto, pero no tiene estructura.

Samuel Doria Medina: Habrá que ver si Mesa cambia de opinión, la última vez que yo hablé dijo que no quiere ser candidato, que no va a ser candidato.

ANF: ¿Hace qué tiempo le dijo eso?

Samuel Doria Medina: La última vez que conversamos fue cuando lo estaban enjuiciando.

ANF: Puede haber cambiado

Samuel Doria Medina: Si ha cambiado, su gran desafío es ese, cuando ha sido Presidente no ha gobernado con los partidos, es de alguna manera renuente a la organización partidaria.

ANF: ¿Cómo ve a Demócratas?

Samuel Doria Medina: Demócratas creo que tienen claridad que Rubén (Costas) tiene mucho liderazgo y fuerza en el oriente y no veo que salga de la gobernación. Entonces, realmente Demócratas yo creo que puede ser un partido complemento, un partido para una alianza (…) En alguna circunstancia podría ser candidato Ernesto Suárez, o puede ser candidato Oscar Ortiz, pero siguen siendo liderazgo orientales, no tiene liderazgo del occidente o un liderazgo nacional.

ANF: ¿Es posible que Unidad Nacional se alíe con los Demócratas?

Samuel Doria Medina: Nosotros estamos abiertos a alianzas con todos que consideran que el camino es la unidad.

ANF: ¿Con quién está más cerca?

Samuel Doria Medina: Nosotros tenemos una relación fluida con los Demócratas, trabajamos en la Asamblea. He estado conversando con Rubén Costas el mes pasado, voy a estar el domingo con Rubén en el desfile. Tenemos un diálogo permanente.

ANF: ¿Usted cree que los Demócratas restarían a Carlos Mesa (de ser candidato)?

Samuel Doria Medina: Yo veo que la relación Mesa y los Demócratas es muy parecida a la relación Juan del Granado-Demócratas, porque Mesa no es bien aceptado en Santa Cruz y Demócratas no es muy bien visto en algunos lugares de occidente. Son como agua y aceite. Veo que no es una alianza fácil.

ANF: Parece que el MAS no desistirá de llevar a Evo Morales como candidato, ¿en la oposición ya hay resignación?

Samuel Doria Medina: Es difícil pronosticar, pero estoy impresionando con el crecimiento del Bolivia dijo No. Nunca he visto un desfile así, en Cochabamba de principio a fin gritaban Bolivia dijo No. Debe ser la consigna más fuerte de la etapa democrática.

No han podido desfilar ni el presidente ni vicepresidente. Veo que está creciendo el Bolivia dijo No y está creciendo el rechazo a que Evo Morales y Álvaro García Linera postulen.

ANF: ¿Se pondrá conflictivo el país, porque los partidos no van a aceptar que sean candidatos?

Samuel Doria Medina: No, no, no me voy por ese lado. Si el gobierno ve que sigue disminuyendo su apoyo, que incluso en encuestas se ha visto que su voto duro ha disminuido y sigue insistiendo, no creo que sean suicidas, y digan: Evo tiene 10% igual va (como candidato). No creo.

ANF: ¿Realmente cree que suceda eso?

Samuel Doria medina: Creo que hay una defensa muy fuerte al 21F

ANF: ¿Usted cree que el MAS desestimaría llevar a Evo Morales como candidato?

Samuel Doria Medina: No creo que quieran desestimar su idea de aferrarse al poder, pero quieran cambiar el modo o la forma.

ANF: Por ejemplo, ¿cambiar la candidatura vicepresidencial?

Samuel Doria Medina: Eso es probable, pero no resuelven nada. Tal vez quieran hacer una Constituyente, por decir algo, para quedarse más tiempo, pero no tienen fuerza para hacer eso. Pero pueden buscar hacer algún otro escenario, está demostrado que los del socialismo del siglo XXII hacen elecciones cuando pueden ganar.

ANF: Si no pueden ganar, ¿usted cree que no haya elecciones?

Samuel Doria Medina: Si, así es.