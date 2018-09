Se estrena el ‘Samancha Urabi’

Por primera vez desde la fundación del estadio Samancha Urabi de Colcapirhua (Cochabamba), se jugará un partido oficial de la División Profesional, el escenario deportivo fue avalado por la Federación Boliviana de Fútbol. Aurora y The Strongest protagonizarán el cotejo en esta jornada desde las 15:00 por la novena fecha del Clausura. Mientras tanto, el plantel de The Strongest que es dirigido por el técnico César Farías, enfrentará este encuentro con la idea de sacar ventaja en un terreno desconocido y así recuperar espacio, el equipo viene de perder el partido contra Bolívar, por lo que tienen una deuda pendiente con sus fieles hinchas. Con esa idea el entrenador anticipó cambios en el once inicial, entre las novedades están Edis Ibargüen y Rolando Blackburn. Asimismo, no les conviene perder ya que Royal Pari podría escaparse en la cima y Oriente Petrolero, si gana el domingo, podría quedar a un punto detrás.

Fuente: eldia.com.bo