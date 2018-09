Senado ratifica decisión de Evo y aprueba a José Alberto Gonzales como embajador de Bolivia en la OEA

El pleno del Senado aprobó la mañana de este viernes la designación de José Alberto Gonzales como embajador de Bolivia en la Organización de Estados Americanos (OEA).

“La Cámara de Senadores ha aprobado, por unanimidad, la designación del nuevo embajador, al ciudadano José Alberto Gonzáles, muy conocido como Gringo Gonzáles. Ahora ya representa a Bolivia en un escenario internacional, que es la OEA”, informó el senador del MAS, René Joaquino.

Gonzales había ‘presentado ayer a la Comisión de Política Internacional de la Cámara de Senadores su plan de trabajo para asumir dicho cargo. El extitular de la Cámara de Senadores se reunió con los legisladores de la Comisión en una sesión reservada, en la cual explicó su propuesta para la representación nacional en el organismo hemisférico.

Sin entrar en detalles, Gonzales comentó que el plan recoge el trabajo realizado por el exembajador y actual canciller del Estado, Diego Pary —que representó al país en el organismo hemisférico durante siete años (2011-2018)— y que su objetivo será dar continuidad a esa labor.

En una improvisada rueda de prensa, Gonzales reveló que el presidente Evo Morales le llamó el martes 4 de septiembre para que asuma como embajador en la OEA, luego de que Pary juró como ministro de Relaciones Exteriores, en remplazo de Fernando Huanacuni.

“El Presidente me planteó la posibilidad de avanzar en este frente. Me pareció interesante, un gran desafío internacional”, indicó.

Ante la pregunta si sus nuevas funciones no implicarían más trabajo para él y el consecuente distanciamiento con la familia, excusa que utilizó para alejarse del Senado, Gonzales respondió: “yo no me corro, jamás me he corrido al trabajo. ¿Por qué ahora me tendría que correr del trabajo? No hay problemas, ése no es el problema”.

Morales comentó el miércoles que la designación de Gonzales es parte del “movimiento de fichas” con miras a la fase post fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la demanda marítima boliviana, la cual incluyó el cambio de canciller.

Oxígeno / La Paz