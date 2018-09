¿Será el fin del mundo en 2030? Un informe explica la superpoblación

La población mundial no dejará de crecer. (iStock)

Los catastrofistas fallaron al predecir que el mundo se iba a terminar. Pasan los años y las generaciones y la humanidad no sólo no se acaba, sino que crece, y crece, y crece… Ya decía Ortega y Gasset, creyente en lo selecto y minoritario, que el ascenso de las masas no sólo anunciaba un época nueva, sino la decadencia de lo que se había respetado. No es una hipérbole decir que pronto tendremos un problema de espacio vital si se tienen en cuenta los datos que la ONG Oficina de Referencia de Población ha publicado. Hablan por sí solos: el número de personas en la Tierra aumentará un 29 por ciento en los próximos 31 años. Resumiendo: en el año 2030 seremos más de 9.900 millones. Una barbaridad. Este ‘hipergentío’, unido a una alarma vital y humanitaria, anima a lanzar una pregunta: ¿Podrá el mundo soportar los pronósticos de superpoblación que nos esperan?

Volviendo a Ortega, que ya en el 1929 se olió que la cosa no pintaba bien, su libro, ‘La rebelión de las masas’ parece ser hoy nuestra hoja de ruta y el temeroso futuro del atlas general del mundo. La curiosidad es que sólo Europa, que ‘is different’ como España, se va a librar de este boom. La población baja, vamos a menos y de 746 millones seremos 730. A los demás les tocará bregar con el espacio y la multiplicación de habitantes.

África, como si no fuera poco, tiene un pronóstico inquietante. Los expertos esperan que su población crezca más del 100%

Decía Vicente Verdú que la proliferación de seres humanos en apenas cien años (de 1.000 millones a 7.000 millones) es obra de las zonas más pobres. Y África, como si no tuviera poco, tiene un pronóstico inquietante. Los expertos esperan que su población crezca más del 100 por ciento hasta llegar a los 2.600 millones de habitantes. La India tampoco se queda corta. ¡Va a destronar a la mismísima China! Este imperio, esta República Popular se va a quedar sin el título de ser el país más poblado del mundo. Los cálculos son claros: en el año 2050 la población india será un 25 por ciento mayor que la del gigante oriental y llegará a los 1,68 mil millones de personas.

Una multitud aguarda en un semáforo de Tokio. (iStock)

A pesar de todo, Asia registrará un aumento significativo y sumará más de 700 millones de personas en dicho lapso hasta alcanzar los 5.300 millones. Oceanía, por su parte, va a superarse y llegará a los 640 millones frente a los 410 que son ahora. Y en América la población pasará de mil millones de personas a 1.200 en el año 2050.

Miedo a la pobreza

De aquí a mediados de siglo, el 16 por ciento de población mundial, habrá cumplido ya los 65 años en comparación al porcentaje de ahora: un 9. Por lógica, la cantidad de personas ‘viejas’ será mayor en los países desarrollados. En concreto un 27 por ciento frente al 14 que se registrará en los países con menor esperanza de vida.

Todo esos cambios en la estructura de la población, afectarán, como siempre, a la realidad política y económica de cada país. Es la llamada ‘transición demográfica’ que hace que las tasas de nacimiento y muerte decrecen en países donde hay un mayor apogeo económico. Si lo pensamos bien, el ascenso social coincide con el descenso de la natalidad y, quizá, el miedo a la superpoblación en Occidente es el miedo a la fuerza de la pobreza. Y aún con todo, el número de personas que mueren cada año es mejor que el de aquellos que llegan al mundo. En gran medida, esta situación explica que la población mundial se dispare.

No se sabe si el mundo será o no capaz de soportar los millones de personas que están por llegar. ¿Será ese su final?

